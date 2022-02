Op ons reactieplatform NUjij kregen lezers woensdag de kans vragen te stellen over de situatie in Oekraïne. Matthijs Le Loux, samensteller voorpagina bij NU.nl, die de ontwikkelingen rond Oekraïne op de voet volgt, gaf antwoord op de beste en meestgestelde vragen.

Waarom gaat men niet een keer met Poetin om de tafel zitten over dit conflict?

"Dat gebeurt zeker. In de afgelopen weken hebben we veel pogingen tot onderhandeling gezien. Het probleem is dat Rusland nogal hoog inzet: het eist bijvoorbeeld een garantie dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO. Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, heeft gezegd dat dit aan Oekraïne en de dertig NAVO-leden is, dus de gesprekken zitten meteen al muurvast."

Waarom is Oekraïne nog geen lid van de NAVO?

"Als het aan de Oekraïense regering van president Volodymyr Zelensky ligt, gebeurt dat liever vandaag dan morgen. In een interview met de Amerikaanse nieuwssite AXIOS werd Zelensky gevraagd wat hij zijn Amerikaanse collega Joe Biden wilde vragen. Dat was: 'Waarom zit Oekraïne nog steeds niet in de NAVO?' Het korte antwoord op zijn (en jouw) vraag is: 'Rusland.'"

"Op een NAVO-top in Boekarest in 2008 maakte de NAVO bekend dat Oekraïne en Georgië een soort eerste lidmaatschapsverzoek mochten indienen en het de bedoeling was dat zij uiteindelijk lid zouden worden. Eerst moest er een actieplan komen om de hervormingen die de NAVO eist door te voeren (een 'Membership Action Plan' of MAP)."



"Dertien jaar later zijn er nog geen MAP's voor beide landen, hoewel Oekraïne in de laatste jaren wel binnenlandse hervormingen heeft doorgevoerd in voorbereiding op het MAP. "

"Maar met een al lang woedende burgeroorlog in Oost-Oekraïne, met duidelijke Russische inmenging, en de Russische woede die het opstellen van zo'n MAP met zich zou meebrengen, zijn de andere NAVO-lidstaten momenteel te huiverig om de volgende stap te zetten."

Wat is de publieke opinie hierover in Rusland? Is er geen weerstand onder het Russische volk of uit andere politieke stromingen en de media?

"De Russische politieke oppositie stelt niet veel meer voor (het netwerk van oppositieleider Alexei Navalny is bijvoorbeeld aangemerkt als terroristische organisatie) en de Russische president Vladimir Poetin heeft een stevige grip op de media. In de afgelopen jaren werden televisiekijkers bijvoorbeeld overspoeld met beelden van de strijd in Donetsbekken en benadrukt de Russische regering de historische banden tussen Rusland en Oekraïne (die aardig worden opgeklopt)."

"Tegelijkertijd is het zeer de vraag of Russen zitten te wachten op een buitenlands militair avontuur, terwijl hun leefomstandigheden in eigen land al jaren verslechteren. Bovendien hebben veel Russen familiebanden met Oekraïners."

Wat willen Rutte en Hoekstra met het gesprek met Oekraïne bereiken?

"Hun bezoek aan Oekräine stond al op de agenda voor de huidige crisis. Het was de bedoeling om de economische banden tussen Oekraïne en Nederland te bespreken en de Oekraïense regering te bedanken voor haar rol in de afwikkeling van de ramp met vlucht MH17."

"Nu is de context van het bezoek natuurlijk opeens heel anders. Premier Mark Rutte heeft de Oekraïense president Zelensky hulp aangeboden bij het bestrijden van cyberaanvallen. Oekraïne kijkt nu of die nodig is. Ons kabinet overweegt ook het leveren van (defensieve) wapens aan Oekraïne (waar dat land met klem om vraagt), maar het is nog niet bekend waar die hulp precies uit zou bestaan."

39 Rutte: 'Verdere agressie tegen Oekraïne zal serieuze consequenties hebben'

Hoe kijkt de bevolking van Oekraïne hier zelf naar? In welke mate wordt een inval van Rusland gesteund?

"Voor Oekraïners is de huidige crisis natuurlijk niet helemaal op dit moment: er woedt in hun land al sinds 2014 een burgeroorlog, waarin Rusland overduidelijk een belangrijke rol speelt. Zelensky riep de bevolking eind vorige maand dan ook op om kalm te blijven. 'Wat is er nieuw aan?' vroeg hij. 'Is dit niet al acht jaar onze realiteit?'"

"Uit opiniepeilingen blijkt steevast dat een grote meerderheid van de Oekraïners deel van de soevereine staat Oekraïne wil blijven. Dat sluit aan bij de uitkomst van het referendum dat werd gehouden rond de val van de Sovjet-Unie: destijds was ruim 90 procent van de kiezers voor een onafhankelijk Oekraïne. De kiezersopkomst lag boven de 80 procent."

"In de afgelopen jaren is de steun voor lidmaatschap van de Europese Unie en de NAVO gegroeid. In recente peilingen zegt zo'n twee derde van de ondervraagden voorstander te zijn. Onder jonge Oekraïners (geboren sinds 1991) is de steun nog groter."

Deze oorlog is nu sinds 2014 aan de gang. Waarom is er nu ineens zoveel interesse, vooral vanuit de Verenigde Staten en Engeland?

"Er dreigt nu een andersoortig conflict. Sinds 2014 woekert er een (technisch gesproken) burgeroorlog in het oosten van Oekraïne, formeel tussen pro-Russische separatisten en de Oekraïense regering. Het was al wel duidelijk dat Rusland daarbij een flinke vinger in de pap heeft, maar een mogelijke invasie door een Russische strijdmacht van circa 130.000 manschappen is geopolitiek gezien natuurlijk wel andere koek."

"NAVO-leden (en voormalige Sovjetstaten) zoals Polen en de Baltische staten worden van het tweede scenario een stuk nerveuzer, en ook voor de internationale rechtsorde is het binnenvallen van de ene staat door de andere een stuk bedreigender."

Komt er een dienstplicht in Nederland als het tot een oorlog komt?

"Een grote oorlog tussen de NAVO-landen en Rusland is niet waarschijnlijk, want daar zit niemand op te wachten. En zelfs al zou dat gebeuren, dan is het oproepen van de dienstplichtigen in Nederland echt een laatste redmiddel. Je hoeft dus voorlopig niet bang te zijn dat jij je bij een kazerne moet melden."

We horen voornamelijk waarom Rusland een bedreiging vormt, maar wat is de reden voor Rusland om zich al tijden bedreigd voelen? Of welke reden 'gebruikt' Poetin om uit, zoals hij zegt, defensief beleid zoveel militaire kracht langs de grenzen te plaatsen?

"Poetin laat zich wat lastig in de kaarten kijken, maar internationale deskundigen denken dat die belegeringsmentaliteit, zoals dat heet, vooral dient om Poetins eigen regime in stand te houden. De gewone Rus vindt het heel belangrijk dat de regering zich bezighoudt met het aanzien van Rusland. Zelfs belangrijker dan bijvoorbeeld het bestrijden van corruptie, blijkt uit peilingen. Dat maakt het beeld dat aartsvijand de VS en zijn lakeien proberen Rusland onder de duim te houden heel krachtig."

"Waar Poetin en de oligarchen (steenrijke magnaten) om hem heen het bangst voor zijn, is een revolutie zoals die in Oekraïne in 2013 (beter bekend als Euromaidan), toen pro-Europese demonstranten de pro-Russische president Viktor Janoekovytsj uit het zadel wipten en er een groot populair front tegen de corrupte elite ontstond. Russische dissidenten (zoals de nu gedetineerde Navalny) keken daar met veel belangstelling naar."

Er wordt onder meer door Poetin beweerd dat de NAVO beloofd heeft om niet naar het oosten uit te breiden. Klopt dit? En om welke belofte gaat het hier precies? Is dit een officieel verdrag?

"Op een persconferentie in december vorig jaar zei Poetin het volgende: 'Jullie (de NAVO, red.) hebben ons in de jaren negentig beloofd dat jullie geen centimeter zouden opschuiven naar het oosten. Jullie hebben ons schaamteloos bedrogen.' De VS ontkent dat er ooit zo'n afspraak is gemaakt."

"De waarheid lijkt een beetje in het midden te liggen, maar uiteindelijk niet in het voordeel van de Russen. De Amerikanen opperden voorafgaand aan de val van de Sovjet-Unie inderdaad zo'n toezegging in gesprek met de toenmalige president Michail Gorbatsjov. Dat zou kunnen helpen hem ertoe te verleiden Oost-Duitsland te laten gaan. Maar de Amerikaanse president George H.W. Bush zag niks in dat idee, dus dat werd van tafel geveegd en werd niet meer genoemd toen de officiële onderhandelingen van start gingen."

"Gorbatsjov bevestigde jaren later in een interview dat er geen afspraken waren gemaakt over NAVO-uitbreiding."