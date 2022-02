De situatie in Oekraïne is al langer een bron van spanningen tussen de VS en Rusland en reden tot zorgen in Europa. De spanningen zijn de afgelopen weken weer behoorlijk opgelaaid. Heb jij een vraag over de situatie in het land? Om 15.00 uur geeft Matthijs le Loux, expert buitenlandberichtgeving bij NU.nl, een uur lang antwoord op vragen over deze situatie.

Ben jij bijvoorbeeld benieuwd wat het conflict in Oekraïne voor gevolgen voor Nederland kan hebben? Stel je vraag vast op ons reactieplatform NUjij en wie weet wordt die straks beantwoord!

Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag onder dit artikel en Matthijs le Loux geeft vanaf 15.00 uur een uur lang antwoord op de beste en meest gestelde vragen. De antwoorden verschijnen in het liveblog hieronder.