Hoog ziekteverzuim in de zorg

Het ziekteverzuim onder medewerkers in de zorg was in het laatste kwartaal van vorig jaar hoger dan het in de afgelopen twintig jaar is geweest.

Lezer RFMU maakt het van dichtbij mee en legt uit hoe het er op de ic aan toegaat:

"Ik zie bij ons op de ic drie dingen. Er is ten eerste meer verzuim omdat je na een besmetting met corona zeven dagen thuis moet blijven. Ook al voel je je na drie dagen beter, je moet toch thuisblijven. Dan wordt de verzuimperiode natuurlijk vanzelf langer. Ten tweede hebben we allemaal veel overgewerkt de afgelopen tijd. Voor corona werkte ik 32 uur, het afgelopen jaar was dat rond de 45-50 uur. Als je uren werkt, kan je ook meer uren ziek zijn, simpel gezegd."

"Dan is er ook nog de werkdruk. Die was enorm: veel zieken, weinig personeel, heel veel patiënten. Maar ook veel meer agressie van de familieleden van de patiënten. Dit waren vaak heel schrijnende situaties, daar moet je ook maar mee omgaan. De angst om zelf ziek te worden speelt ook mee, de angst fouten te maken (door te weinig personeel en te weinig kennis over COVID-19), het gebrek aan verlof maar wel heel veel uren draaien. Het breekt ons op."

Universiteit stopt lessen 'kritisch denken'

Een universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen mag zijn vak over kritisch denken voorlopig niet meer geven, omdat hij geprobeerd zou hebben om studenten te overtuigen van allerlei complottheorieën. In de reacties werd veel gediscussieerd over wat het betekent om kritisch te denken. Volgens lezer PietCarlos wordt kritiek en scepsis vaak ten onrechte door elkaar gehaald.

"Helaas wordt complotdenken te vaak verward met kritisch denken oftewel een sceptische houding aannemen. Het is uitermate belangrijk om je kritisch op te stellen. Het probleem waar je anders mee te maken krijgt, is dat je dingen gelooft waar geen duidelijk bewijs voor is. Ook dien je steeds op zoek te gaan naar bewijs voor het tegendeel en de daadwerkelijke bron van de informatie."

"Dit is echt heel wat anders dan een complottheorie. Hierbij wordt een verklaring verzonnen voor een verschijnsel dat van alle kanten rammelt. Vaak wordt hierbij ingespeeld op 'bekende' verschijnselen of uit verband gehaalde citaten uit wetenschappelijk onderzoek. Een Belgische wetenschapper roept bijvoorbeeld dat vaccineren tijdens een pandemie zorgt voor aanpassingen van het virus, waardoor het vaccin niet meer zou werken. Dit kennen we van bacteriën en antibiotica, maar gaat in feite niet op voor virussen."

Wat kun je doen als een zedenslachtoffer je in vertrouwen neemt?

Slechts 15 procent van de mensen die enige vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt, deelt dat met anderen. Niet voor niets vonden de The Voice-slachtoffers het lastig om te vertellen wat er was gebeurd. Maar hoe help je iemand als diegene je in vertrouwen neemt? Luisteren is het allerbelangrijkst, schrijft Breda80m, die zelf in deze situatie heeft gezeten.

"Je kan niks doen, op luisteren na. Zelfs geen arm eromheen slaan, dat denk ik oprecht. Ik ben zelf helaas rond mijn tiende misbruikt, en ik heb daar 25 jaar mee rondgelopen tot ik instortte. Ik ben er met EMDR bij de psycholoog bovenop gekomen."

"Ik weet uit ervaring dat je het vertrouwen in iedereen verliest, al komt dat bij mij misschien omdat de dader een familielid was. Wat ik nu heb geleerd is dat praten inderdaad helpt, en als het onderwerp ter sprake komt vertel ik vaak wat me is overkomen. Niet om medelijden te krijgen, maar in de hoop dat iemand die het ook overkomen is naar me toekomt zodat ik kan helpen."

"Al die verhalen van afgelopen week, vind ervan wat je wil, maar het klopt wel. Je beschermt inderdaad vaak de dader, ik denk uit schaamte en omdat je jezelf de schuld geeft."

"Als antwoord op de vraag: luister vooral, en geef de tip om het slachtoffer alles op te laten schrijven in een brief. Of die brief nou bewaard of verscheurd wordt, dat moet diegene zelf weten. Maar geef hem of haar de tijd."

