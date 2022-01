Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Misstanden bij The Voice

De afgelopen week stond NU.nl vol met artikelen over de misstanden bij The voice of Holland. Meerdere mensen die voor de talentenjacht werkten, werden in het BNNVARA-programma BOOS beschuldigd van seksueel wangedrag en machtsmisbruik.

Deelnemers van het programma voelden zich lang niet altijd veilig genoeg om aan de bel te trekken als er iets mis was. De contracten waren vaag en het was niet duidelijk bij wie ze terechtkonden, zo blijkt uit de verhalen tot nu toe.

Patricia9357 heeft iets soortgelijks meegemaakt en vertelt haar persoonlijke verhaal op NUjij:

"Het is mij ook overkomen als volwassene. Er zijn zoveel redenen waardoor je je niet durft uit te spreken. Allereerst dacht ik namelijk dat het wel over zou gaan, ik probeerde nog het goede in de andere persoon te zien. Toen sloeg de twijfel toe. Je vraagt je af of het aan jezelf ligt."

"Vervolgens werd ik bang en wist ik absoluut niet wat ik moest doen. Ik wilde naar de vertrouwenspersoon stappen die we volgens het personeelshandboek zouden hebben. Dit bleek anders te gaan dan verwacht. Hier moest het bedrijf akkoord mee gaan, dus weg was mijn anonimiteit."

"HR kwam direct in beeld. Vervolgens vroeg HR of ik er niet over wilde praten, omdat men bang was dat de hele afdeling zich dan bijvoorbeeld ziek zou melden. Door alle angst luister je daar dan naar. Ik had een advocaat, die opriep om dit verbod op te heffen, maar daar werd niet op gereageerd."

"Uiteindelijk wilde ik er zo graag van af zijn. Ik wilde verder gaan en in zo'n situatie ga je akkoord met dingen die je achteraf gezien zo anders zou hebben aangepakt. Maar je bent jezelf niet als dit je overkomt."

Handhaving bij theaterkapsalons

De cultuursector voerde deze week actie. In het Concertgebouw en De Kleine Komedie in Amsterdam en de Koninklijke Schouwburg in Den Haag waren 'kapsalons' ingericht, als protest tegen de sluiting van cultuurinstellingen als onderdeel van de coronamaatregelen.

De protestactie werd op voorhand afgekeurd en de theaters kregen tijdens het protest een officiële waarschuwing. Dat schoot bij meerdere lezers in het verkeerde keelgat. Lezer Fluster_Cuck legt uit:

"Wat hypocriet dit. Bij horeca knijpen we een oogje toe, terwijl daar veel meer en sneller besmettingen plaatsvinden, maar bij musea en theater (nauwelijks besmettingen, goede doorstroom/geplaceerde evenementen, goede ventilatie, etc. etc.) gaan we opeens wél handhaven. Ook omdat dat makkelijker te doen is, gezien het geringere aantal locaties en het feit dat de politie wel durft op te treden tegen theater en museumpubliek, maar niet tegen jongeren in de horeca."

Minder druk in ziekenhuizen?

NU.nl keek deze week mee op de corona-afdeling van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Hoewel het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt, zijn de zorgen voor het personeel niet weg. Verpleegkundigen zitten erdoorheen, en dan wacht ook nog de uitgestelde reguliere zorg.

Lezer Its_me_Here herkent het beeld dat wordt geschetst vanuit het ziekenhuis, maar dan vanuit het oogpunt van een patiënt:

"Ik snap volkomen dat het ziekenhuispersoneel rust wil hebben. Ze hebben immers keihard gewerkt. Maar ik wacht op twee levensreddende operaties aan mijn hart. De cardioloog vertelde mij in november 2021 dat het dat jaar niet meer ging gebeuren. Maar hij zei ook dat het zeker geen half jaar meer zou duren, omdat er haast bij is."

"Nu bijna drie maanden later hoor ik nog niets. Gisteren het afsprakenbureau van het Radboud gebeld en daar zeiden ze doodleuk dat ik op een wachtlijst sta, en dat het voor mij minimaal zes tot acht maanden kan duren voordat ik mijn operaties kan krijgen. Dit wegens capaciteitsproblemen."

"Dus ja: waar gaat het in Nederland naartoe? Dit gaat mensenlevens kosten. Is het lootjes trekken nu begonnen? Even kijken wat voor die of die de levensverwachting is? Absoluut geen fijne gedachte. En dit na tien jaar Rutte, die alles heeft wegbezuinigd. De zorg gaat achteruit."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.