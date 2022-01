In ons maandelijkse spreekuur met de NUjij-redactie zat redacteur RS_ donderdag een uur lang klaar om al jullie vragen over het reactieplatform NUjij te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Bob_sonders: Welke woorden triggeren de moderatie? Welke termen zijn dit en waarom bestaan ze?

"We hebben een lijst met verdachte woorden en deze lijst is alleen voor ons te zien. Sommige woorden staan op deze lijst omdat deze vaak in negatieve context worden gebruikt. Daarnaast staat er een woord als 'kanker' in. Deze term kan in medisch opzicht worden gebruikt, maar wordt helaas ook gebruikt als scheldwoord. Ook geven de verdachte woorden inzicht in de discussie, omdat ze opvallen in ons moderatiesysteem. Zo kunnen we zien waar veel over gepraat wordt en dus belangrijk is om in de gaten te houden."

"Verder zijn er ook een aantal signaalwoorden. Je kunt ons bijvoorbeeld taggen met '@redactie' als je een vraag aan ons hebt."

Ik_Ben_het_Dus: Hoe kan het dat een reactie met grote regelmaat niet wordt geplaatst, terwijl een uur later iemand letterlijk hetzelfde schrijft, en die reactie wel wordt geplaatst?

"Het kan zo zijn dat we al veel van dezelfde opmerkingen hebben binnengekregen. Om de discussie overzichtelijk te houden kunnen we meer van dezelfde opmerkingen gaan verwijderen, omdat dit niets meer toevoegt aan de discussie. Je zou dan een respect kunnen geven aan degene die ongeveer hetzelfde heeft gezegd als jij."

"Het is goed dat je ons op de hoogte stelt van deze situatie, want wij hebben niet altijd door dat dit aan de hand is. Het is mogelijk dat de reactie van de ander beter is onderbouwd en daarom wél is geplaatst. Heb je toch het idee dat het niet klopt of dat je reactie ten onrechte is verwijderd, dan kun je ons altijd mailen (nujij@nu.nl) om te vragen waarom je reactie niet is geplaatst."

RonDoe: Soms krijg ik het idee dat een reactie van mij (wellicht door een collega-reageerder) van een vlaggetje is voorzien. Wordt de reactie dan automatisch verwijderd? En worden deze reacties ook nog (globaal) bekeken om te zien of het terecht is?

"Als een reactie na plaatsing wordt gerapporteerd door een andere NUjij'er, krijgen wij deze altijd te zien. Hij wordt dus niet automatisch verwijderd. Het is vervolgens aan ons om (nogmaals) de afweging te maken of de reactie wel of niet aan de huisregels voldoet. Merk je dat dit bij jou vaker gebeurt, trek dan vooral aan de bel. Dan kunnen we samen door je reacties heen lopen om te kijken of er iets misgaat."

PrimeN: Vinden jullie het lastig om je niet in een discussie te mengen?

"Dat verschilt per redacteur. We proberen ons wel te laten zien in de discussies en vinden dat ook belangrijk, maar daar is niet altijd de ruimte voor. We organiseren niet voor niets iedere maand een digitaal spreekuur, omdat jullie meningen en vragen erg waardevol voor ons zijn."

"Als we ons echt genoodzaakt voelen om in te grijpen of te reageren, dan doen we dat zeker. Maar we willen de discussie wel vooral aan jullie overlaten. Aan ons de taak om dit in goede banen te leiden."

SwampSnark: Waarom bestaat bij ieder bericht op NU.nl de mogelijkheid om te reageren? Heel veel berichten lenen zich niet echt voor een inhoudelijke discussie of uitwisseling van meningen, vind ik. Bijvoorbeeld berichten over ongelukken.

"Dat is een goede vraag en hier struggelen we vaker mee. We willen de reactiemogelijkheid niet te snel sluiten, want we vinden het belangrijk dat je overal op kunt reageren. Sommige bezoekers hebben bijvoorbeeld behoefte om hun steun te betuigen aan slachtoffers of nabestaanden."

"Wanneer we de reactiemogelijkheid op voorhand of snel na publicatie van een artikel sluiten, krijgen we ook vaak de vraag waarom dit gebeurt. We moeten per bericht afwegen of we die mogelijkheid willen bieden."

Fantomy: Ik heb weleens een reactie met redelijk wat Engelse woorden opgesteld, maar die is niet geplaatst. Is er een maximum verbonden aan het aantal niet-Nederlandstalige woorden in een reactie?

"We willen dat de gebruikers in het Nederlands reageren. Maar als je een goede verklaring hebt waarom (een deel van) je reactie in een andere taal geschreven is en die ook meeneemt in je reactie, dan wordt je bijdrage gewoon geplaatst."

