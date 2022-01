Hoe modereert de NUjij-redactie? Waarom komt mijn reactie soms niet door? Speelt de persoonlijke mening van de moderatoren hierbij een rol? Tijdens het maandelijkse spreekuur met de NUjij-redactie kun je al je vragen over ons reactieplatform stellen aan onze moderatoren.

Je kunt dan denken aan vragen over ons of ons moderatiebeleid. Voor vragen over NU.nl in het algemeen wordt een apart spreekuur met de hoofdredactie gehouden.

Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag onder dit artikel en onze moderatoren geven vanaf 13.00 uur een uur lang antwoord op de beste en meestgestelde vragen in een liveblog.