Vraag van Provinciaal70: China manifesteert zich de afgelopen jaren meer en meer als supermacht en koopt over de hele wereld bijvoorbeeld havens op. Ze hebben nu wereldwijd heel veel invloed. Is dat een zorgwekkende ontwikkeling en zo ja, wat kunnen we als EU daar tegen ondernemen?



"De opkomst van China als nieuwe wereldmacht kan op twee belangrijke manieren negatieve gevolgen hebben voor de EU. De eerste is dat de EU aan economische concurrentiekracht kan verliezen en dat internationale regels gunstiger worden voor China maar minder gunstig voor de belangen van de EU."



"De tweede is dat de opkomst van China een krachtige tegenreactie van de VS veroorzaakt en dat internationale organisaties hun werk niet meer kunnen doen doordat China en de VS elkaar tegenwerken. Dat is een probleem want internationale organisaties zijn noodzakelijk voor economische stabiliteit en het aanpakken van pandemieën en klimaatverandering. In het ergste geval ontstaat er een oorlog tussen China en de VS."



"Wat we als EU kunnen doen tegen deze twee gevaren is zorgen dat we een krachtige speler zijn op het wereldtoneel, zodat we enerzijds (samen met anderen) een tegenwicht kunnen vormen tegen de groeiende macht van China en anderzijds verdere escalatie van de spanningen tussen China en de VS kunnen tegengaan."