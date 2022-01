Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Blijvende psychische schade door sluiting scholen

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie pleit ervoor dat het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs weer zo snel mogelijk fysiek plaatsvinden, ter voorkoming van blijvende psychische schade. Veel lezers deelden hun eigen ervaringen met dit probleem, zo ook MeeuwVanDeZee.

"Ik val dan niet meer echt onder de noemer jongeren of scholieren, maar ik ben wel direct nadat ik afgestudeerd was gaan werken bij mijn eerste 'grotemensenbaan'."

"Ik ken geen enkele collega echt persoonlijk, ik heb de hele tijd thuis moeten werken, kantoor is ook minimaal open geweest, ik ben welgeteld twee keer op kantoor geweest. Dat was om m'n laptop op te halen en om m'n telefoon op te halen. Voor de rest alleen maar thuis gewerkt."

"Geen kerstborrel, geen persoonlijke praatjes, alleen maar werken, werken en achter dat beeldscherm zitten. Ik ken welgeteld vijf van de veertig collega's die ik heb. Tijdens meetings zit iedereen ook met de camera uit en komt er amper wat uit qua gezelligheid of iets dergelijks. Iedereen kent elkaar ook al van vóór COVID-19 en ik heb gewoon het idee dat ik maar een beetje rondzweef."

"Twee maanden terug maar weer contact gehad met de ggz, ik ben in april pas aan de beurt. Merk elke dag maar weer dat ik depressiever, uitzichtlozer en eenzamer word. Ben er zo klaar mee."

Vragen over Rutte IV

Het vierde kabinet onder leiding van premier Mark Rutte is na de langste formatie ooit beëdigd. Het nieuwe kabinet kan dus weer officieel aan de slag.

De meeste NUjij'ers zijn blij dat het lange formatieproces achter de rug is, maar zijn ook sceptisch. Zo gaf onze politiek verslaggever Edo van der Goot antwoord op de vraag van Johan_Kieftenbeld hoe het nieuwe kabinet het vertrouwen van de kiezer terug kan winnen.

Edo: "Goede vraag, en eigenlijk ook nog niet te beantwoorden. De partijleiders van de coalitie (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) waren terughoudend en bijna nederig bij de presentatie van het coalitieakkoord in december. Juist omdat de formatie zo lang duurde. Trots op de nieuwe plannen vond bijvoorbeeld Sigrid Kaag (D66) 'niet gepast', zei ze een paar weken terug."

"Het werd tijdens de korte kennismaking tussen de kabinetsleden en de parlementaire pers ook duidelijk dat zij vooral willen luisteren naar de mensen. Het moet achteraf blijken of ze dat in voldoende mate hebben gedaan."

Kinderhartchirurgie straks alleen in Utrecht en Rotterdam

De nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers kondigde afgelopen week aan dat het plan om kinderhartchirurgie alleen nog te laten plaatsvinden in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Erasmus MC in Rotterdam vooralsnog doorgaat.

Kuipers zegt dat het verdwijnen van kinderhartchirurgie uit Groningen, Amsterdam en Leiden onvermijdelijk is om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen, maar op NUjij klinkt een ander geluid. Veel lezers vinden het niet eerlijk dat de zorg gecentraliseerd wordt op twee locaties in de Randstad en dat er geen ziekenhuizen in het noorden van Nederland meer zijn die dezelfde zorg verlenen.

Dave_1 legt dit probleem uit aan hand van zijn eigen ervaringen:

"Zelf heb ik een broer die geboren is met meerdere hartafwijkingen. De eerste levensjaren waren wij met het gezin bijna non-stop bij het ziekenhuis te vinden. Door de verre afstanden was het mooi dat er zoiets als een Ronald McDonald Kinderfonds bestaat, maar er zijn ook veel dagen dat je toch op en neer moet pendelen naar het ziekenhuis en terug naar thuis."

"Dat is erg intensief en er is niks ergers voor ouders dan dat een ernstig ziek kind ver van je vandaan is. Als je een telefoontje krijgt, is een rit van meerdere uren een regelrechte lijdensweg. Heel triest voor ouders die hier straks mee te maken krijgen. Elke ouder wil een kind dicht bij zich houden. Je moet al snel honderd keer op en neer rijden over meerdere jaren bij een ernstige hartafwijking."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.