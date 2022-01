Vraag uit Instagram: Hoe gaan ze ervoor zorgen dat de koopkracht met de inflatie meestijgt in alle sectoren?



Edo: Er verandert niet zo heel veel in de koopkracht. Het Centraal Planbureau, het instituut dat de plannen van de regering doorrekent, heeft berekend dat de koopkracht gemiddeld met 0,4 procent per jaar stijgt.



Dat is nog zonder de stijgende inflatie. Als die wel wordt meegerekend, is r in de jaren 2022 tot en met 2025 helemaal geen koopkrachtstijging, maar ook geen daling.



Maatregelen van het kabinet die voor meer geld zouden moeten zorgen, zijn de hogere arbeidskorting, het verhogen van het wettelijk minimumloon (AOW'ers profiteren hier niet van), de hogere ouderenkorting en het verhogen van de vergoeding van de kinderopvang.



Een negatioef effect is de verhoging van de zorgpremies als gevolg van de steeds duurder wordende zorg.