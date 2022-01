staatssecretaris

Allereerst is het goed om te weten dat een minister de leiding heeft over een ministerie, maar hij of zij krijgt vaak hulp van een andere minister (een minister voor) en of een. Dit komt omdat het voor één bewindspersoon anders te veel werk is. Een staatssecretaris krijgt vaak één bepaald onderwerp voor zijn of haar rekening. Zij zitten trouwens ook niet bij de ministerraad en zitten officieel ook niet in de regering (de koning, premier en alle ministers).Op Defensie is Kajsa Ollongren minister en Christophe van der Maat staatssecretaris. Tijdens een eerste overleg (constitutioneel beraad) tussen alle bewindspersonen, nog voor de beëdiging, worden de taken verdeeld. Zo is bepaald dat dat Van der Maat zich voornamelijk bezig zal houden met het personeel, materieel, wapensystemen en bedrijfsveiligheid. Ollongren richt zich bijvoorbeeld op het algemene defensiebeleid, de samenstelling en toerusting van de krijgsmacht, het internationale beleid, de MIVD en de Marechaussee. Hier kan de voor alle ministeries de precieze taakverdeling vinden.