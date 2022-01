Het Westen en Rusland staan lijnrecht tegenover elkaar over de situatie in Oekraïne. Daarnaast leidt Rusland ook een 'vredesmissie' naar buurland Kazachstan, maar dat is natuurlijk lang niet alles wat er te weten valt over Rusland. Daarom kwam Nicolaas Kraft van Ermel, historicus van Oekraïne, Rusland en Polen aan de RUG, een uur lang jullie vragen beantwoorden.

PetraOrlova: Welke momenten en gebeurtenissen lagen aan de bron van de verslechtering van de relatie tussen het westen en Rusland? Aanvankelijk was er toenadering, samenwerking, er werd zelfs gesteld dat Rusland wellicht ooit bij de NAVO zou kunnen komen.

In de jaren '90 waren de banden goed, ook aan het begin van de 21ste eeuw nog wel. Ik denk dat hier een tweetal zaken elkaar hebben versterkt: namelijk dat Rusland sinds 2000 onder Poetin een steeds assertieve buitenlandpolitiek gevoerd. Daarnaast is vanaf 1999 de NAVO in oostelijke richting uitgebreid. De 'war on terror' van het begin van onze eeuw heeft daarbij voor enig uitstel gezorgd, maar uiteindelijk hebben beide ontwikkelingen elkaar versterkt. De gebeurtenissen in en rondom Oekraïne in 2014 zijn dan uiteindelijk een meer definitief breukmoment. Binnen dit verhaal moeten natuurlijk wél de nodige nuances worden gemaakt, die niet in enkele regels passen.

KoenT: Hoe groot wordt de kans geacht dat Rusland Oekraïne binnen zal vallen zoals in februari-maart 2014 gebeurde op de Krim? Zal de VS daadwerkelijk ook echt ingrijpen als dit zou plaatsvinden?

Hier geldt: zoveel specialisten, zoveel meningen. Persoonlijk denk ik niet dat Rusland uit is op een grootschalige escalatie middels een invasie. Je moet je namelijk afvragen of Rusland een grootschalig conflict economisch wel aankan. Wel is er een reële kans dat door miscommunicatie, ongelukken en onbegrip een escalatie kan ontstaan. Het is daarom eerder waarschijnlijk dat Rusland probeert druk op de ketel te zetten en zijn eigen uitgangspositie probeert te verbeteren. Waar ik eerder een Amerikaanse interventie in geval van een Russische militaire inval klein achtte, ben ik daar nu minder zeker van. De toon van Amerika is behoorlijk strenger geworden.

Matthias_Elbertsen: is een verdere aanval naar landen die al wel in de NAVO zitten (bijvoorbeeld Polen) aanemelijk?

Kortaf gezegd: Nee: artikel 5 van het NAVO-verdrag betekent dan automatisch een interventie van alle NAVO-lidstaten. Een moderne oorlog wordt gewonnen in economische termen. De omvang van de Russische economie is ongeveer gelijk aan die van de drie Benelux-staten. Rusland kan een confrontatie met de gehele NAVO niet aan, en zal dat risico niet nemen.

Jermaine_Appelmelk: Op welke vlakken kan Nederland/het Westen wat jou betreft leren van Rusland?

Een van de frappante zaken die ik altijd opmerk als ik in Rusland ben is dat veel Russen hele stukken literatuur zo uit hun hoofd kunnen opzeggen. In de bredere zin kunnen we daar wat van leren: Russen weten véél meer over hun eigen literatuur (en cultuur) dan Nederlanders over de Nederlandse literatuur weten. Ergens bewonder ik dit.

Frederik_Heenegouwen: Hoe ziet u de houding van Europa? Op papier lijkt het erop dat zij zich bijzonder zwak opstelt: het heeft een verwaarloosbare militaire macht, is volledig in zichzelf gekeerd als het gaat om geopolitieke ontwikkelingen, maakt zichzelf afhankelijk van Russisch gas. Denkt u dat Europa op een andere (bijvoorbeeld economische) manier zich sterk zal maken zodra Rusland over de schreef gaat?

De afhankelijkheid van Russisch gas bestaat zeer zeker, maar die afhankelijkheid is wel wederkerig: Europa is als afnemer afhankelijk van zijn leverancier, Rusland is als leverancier afhankelijk van de inkomsten uit gasleveranties. Als de kraan dicht zou gaan voor langere tijd zou ik er nog niet zo zeker van zijn dat Europa daar meer last van heeft dan Rusland.

Voor wat betreft de andere zaken: het zou zeker helpen als Europa meer één buitenlandbeleid zou voeren. Dat is echter vanaf het begin van de Europese samenwerking een gevoelig en ingewikkeld onderwerp. Europese samenwerking heeft in zekere zin altijd een reactief element gehad: het speelde in op ontwikkelingen in plaats van daaraan vorm te geven. Het is daarom zeker niet ondenkbaar dat de huidige relatie tot Rusland uiteindelijk leidt tot veranderingen in de Europese samenwerking.

Ilger: Zijn er ook Russen die snappen dat je met vriendschap en handel meer welvaart voor je eigen bevolking kunt hebben en meer en macht op het wereldtoneel dan met hun huidige politiek?

Natuurlijk. Daarvan ken ik er genoeg. Zulke mensen leefden in Rusland ten tijde van de Koude Oorlog als ook nu. Er is een verschil tussen gewone mensen en politici die op confrontaties aansturen. Generalisaties kloppen vaker niet dan wel.

