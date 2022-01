Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Kappers met handen in het haar

Volgens brancheorganisatie ANKO zien veel kappers het even niet meer zitten. Vanwege de lockdown zijn zij dicht, maar nu moeten ze ook de eerder ontvangen loonsteun terugbetalen. De bedragen waar zij recht op hadden zijn nu vastgesteld, dus het terugbetalen is ook begonnen. Volgens brancheorganisatie ANKO kan dat net de druppel zijn die de emmer doet overlopen.

Op NUjij lieten de kappers van zich horen. Andre_N laat weten:

"Ik ben zelf kapper. Ik zit inderdaad letterlijk met mijn handen in het haar. Ik kan geen kant op, ik heb zelf zes mensen in dienst. Ik weet niet hoe ik het moet gaan doen. Inmiddels ben ik door al mijn spaargeld heen en ik zie mijn levenswerk gewoon helemaal kapotgaan."

"De steun die ik kreeg moet ik toch terugbetalen, dus ik heb voor mezelf besloten dat ik niet meer zo door kan gaan. Ik ga mijn zaak maar proberen te verkopen, omdat de stress die dit allemaal met zich heeft meegebracht echt killing is. Ik wens alle ondernemers heel veel sterkte toe."

Djokovic geweigerd in Australië

Na maanden van speculatie over deelname aan de Australian Open zette Novak Djokovic deze week dan toch voet op Australische bodem. Ondanks een vrijstelling van vaccinatie tegen COVID-19 werd zijn toegang tot het land bij aankomst toch door de federale overheid geweigerd.

Zijn visumaanvraag bleek niet in orde. De kwestie ligt gevoelig in Australië en dat begrijpen de lezers op NUjij ook. Gebruiker D1333 legt uit:

"'s Lands regels, 's lands eer. Waarom blijft het zo moeilijk voor mensen die geen vaccin willen om te accepteren dat daar nu eenmaal consequenties aan vastzitten? In Australië mochten mensen tijdens de strenge lockdown niet eens voor een begrafenis reizen, en dan zouden ze nu de regels buigen voor een tennisser. Dat is gewoon niet te verkopen."

Twee keer zoveel vuurwerkslachtoffers als vorig jaar

Ondanks een vuurwerkverbod eiste de jaarwisseling 733 vuurwerkslachtoffers. Dat is twee keer zoveel als een jaar eerder.

Op NUjij werd gediscussieerd over een algeheel vuurwerkverbod, maar lezer Mino_Rattanovic ziet dat niet zitten.

"Ik erken dat vuurwerk enkele uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van dierenleed, milieu en veiligheid. Ik vind persoonlijk dat deze uitdagingen niet opwegen tegen de lol die ik ervaar bij het afsteken van sierpotten op Oudjaarsnacht tussen 0.00 uur en 2.00 uur."

"Ik denk ook dat als men zich daadwerkelijk tot sierpotten en bijvoorbeeld matten zou beperken en dit ook enkel op bovengenoemde tijd zou doen, dat er dan een stuk minder weerstand zou zijn. Als vuurwerkliefhebber stoor ik mij enorm aan de mensen die misbruik maken van vuurwerk, met illegale knallers de straat op gaan en weken voor Oudjaar al aan het knallen zijn."

"Dit jaar waren er opvallend veel kleine kinderen met gevaarlijk illegaal vuurwerk in de wijk bezig, vaak zelfs onder toeziend oog van papa. Nitraten, cobra's, noem het maar op. Daar zou veel harder op gehandhaafd moeten worden."

Tim Hofman houdt niet van stereotypes

Televisiemaker Tim Hofman vertelde deze week dat hij zich niet altijd houdt aan stereotypes die bestaan bij mannelijkheid en vrouwelijkheid. "Ik sta in de sportschool op roze sokken en met nagellak op 200 kilo te tillen", aldus de presentator.

Deze uitlatingen zorgden voor veel reacties op NUjij. Sommige lezers vonden dat dit niet benoemd hoefde te worden, andere lezers vonden het juist wel leuk dat Hofman hier zo eerlijk over is. Zo ook Rotterdam123:

"Ik vind Tim echt een sympathieke gozer en goede programmamaker. Ik denk dat het goed is dat hij hiermee wat stereotypen kan doorbreken."

"Als vrouw draag ik soms een jurkje met hakken en soms een oversized trui en sneakers, en ik voel me in beide even vrouwelijk. Dat is al wat meer geaccepteerd, ik vind dat dat bij mannen ook zo zou moeten zijn."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.