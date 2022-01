In ons maandelijkse online spreekuur met de hoofdredactie van NU.nl zat hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman een uur lang klaar om al jullie vragen over ons beleid en onze journalistieke afwegingen te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Ruud_1963: Waarom is er in de buitenlandse pers veel commotie over het buitensporige geweld van de politie tijdens de demonstratie van afgelopen zondag, terwijl het in Nederland niet genoemd wordt?

"Ik vind dit een lastig verhaal, want wij waren zelf niet aanwezig bij de demonstratie. Wij zien natuurlijk ook de beelden die rondgaan, maar weten ook dat die niet altijd het complete verhaal vertellen. Bijvoorbeeld dat iemand al een paar keer te horen heeft gekregen om te vertrekken."

"Wat ik een interessant verhaal vind, is hoe de proportionaliteit van politiegeweld wordt getoetst. Daar hebben we in het verleden al eens over geschreven. Maar dit is een goede aanleiding om daar weer mee aan de slag te gaan."

Inclusief: Wat is de invloed van DPG Media op welke artikelen er worden gepubliceerd?

"Wij hebben een zogenoemd redactiestatuut. Dat is een document met afspraken tussen de redactie aan de ene kant en de uitgever/eigenaar aan de andere kant. Daarin staat onder andere dat onze redactie onafhankelijk is. Uiteraard praat ik wel geregeld met mijn uitgever over de koers van NU.nl en stellen we samen de inhoudelijke visie op. Maar de redactie bepaalt wat er dagelijks op NU.nl verschijnt."

SrTJE: Wat zijn de voornemens voor dit jaar?

"Wat een leuke vraag! Wij vinden het belangrijk dat mensen dankzij ons het nieuws beter begrijpen. Dat is een belangrijk doel voor 2022. Moeten we daarvoor nog meer eigen nieuws maken? Of juist meer nieuws uitleggen? Moeten we begrijpelijker schrijven? En moeten we meer factchecks maken? Dat gaan we allemaal onderzoeken dit jaar."

NuEffeNiet: Wat is in het kort het proces van een idee voor een item, tot aan het werkelijk plaatsen van een artikel?

"De belangrijke stukken worden altijd nagelezen door een chef of door de hoofdredactie. Daarnaast checkt de eindredactie onze artikelen. Het komt ook wel voor dat iets ongelezen online komt, als het veel haast heeft. In dat geval checken we het snel na publicatie. Daarnaast is het een goede gewoonte van redacteuren van NU.nl om elkaars stukken te lezen voor publicatie."

Ano_niempje: Waarom publiceren jullie bijna altijd het geslacht van een dader, maar bijna nooit de huidskleur of andere kenmerken?

"Wij brengen kenmerken van verdachten alleen als het relevant is voor het verhaal. Je zou best kunnen betogen dat we daarom ook niet het geslacht moeten melden. Een interessante gedachte, waar ik eerlijk gezegd nog niet eerder over heb nagedacht. Ik denk wel dat het brengen van het geslacht de leesbaarheid vergroot, want anders kan je nooit hij of zij zeggen. Maar ik ga hier wat langer over nadenken."

Zelfblijvennadenken: Waar haalt NU.nl haar financiering vandaan? Waar is de lijst met sponsoren en hoe kunt u garanderen het nieuws onafhankelijk van deze geldschieters te brengen?

"Wij verdienen geld doordat we advertenties tonen. We werken niet met sponsoren. Om onze onafhankelijkheid te waarborgen, heeft NU.nl een redactiestatuut. Daarin staat onder andere dat er geen inmenging mag zijn tussen redactie en commercie. Een adverteerder kan dus geen invloed hebben op de redactionele inhoud van NU.nl."