MarcS: "Nu.nl is misschien wel de meest volledige nieuwssite, met zo'n beetje élk nieuws in elk onderwerp. Maar jullie doen zelf beperkt onderzoek (volgens mij). Soms zie ik op Nu.nl nieuws verschijnen wat op andere nieuwssites/kranten al eerder verschenen is. Vraag: mogen jullie zomaar nieuws van andere websites overnemen? En zo ja, wat zijn de voorwaarden?"



Bij NU.nl werken ongeveer 70 journalisten. We doen ook veel eigen onderzoek en publiceren steeds meer eigen nieuws, maar het klopt dat we ook nieuws van andere bronnen overnemen. Dat is op zich niet zo ongebruikelijk in de media, maar daar zijn wel enkele regels aan verbonden.

De eerste is een harde: je mag niets van iemand overschrijven en doen alsof het van jou is. Dat heet plagiaat en inbreuk op copyright. Dat is verboden.



Over hoe je nieuws van een ander wel mee kan nemen bestaan ongeschreven regels. Bij NU.nl zijn we altijd ruimhartig met bronvermelding en linken we ook altijd naar de bron van een verhaal. In de meeste gevallen zoeken we ook zelf bevestiging van het nieuws.