Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Gommers beantwoordt vragen van lezers

Diederik Gommers zei dinsdag in een vragensessie met lezers via ons reactieplatform NUjij dat de zorg veel zou kunnen leren van het leger. "Het leger bereidt zich ook voor op oorlogen en andere crisissituaties, ze hebben daar voor alles een plan klaarliggen. Dat moeten wij ook doen, zodat we nooit meer zo in de problemen komen", aldus de intensivist.

Op NUjij werd druk gediscussieerd over dit artikel. Niet iedereen was het met Gommers eens, maar Jordy_Robers vond het wel een goede vergelijking:

"Hij heeft gelijk. Heb het zelf ook weleens gezegd wat betreft het leger. Daar steken we miljarden in en we staan paraat voor oorlogen en andere zaken. Maar de zorg is totaal niet voorbereid op een dreiging die blijkbaar een soortgelijke impact heeft als een oorlog: een pandemie."

"Bizar dat de regering alsnog besluit te bezuinigen op de zorg. Hoe kan dat? En waar is dat op gebaseerd? Terwijl je midden in een crisis zit die door bezuinigingen is veroorzaakt. De regering weigert daarmee toe te geven dat zij verantwoordelijk is voor het probleem. Maar goed, zonder zorg blijft dit nog heel lang een probleem dat niet zomaar weggaat."

Hoge werkdruk in de zorg

In de laatste dagen van het jaar staat NU.nl in een speciale serie stil bij een aantal problemen waar Nederland mee te maken had in 2021, zoals het tekort aan zorgmedewerkers.

Lezer Juuuuutje, die zelf in de zorg heeft gewerkt, legt uit hoe snel haar werk de afgelopen tien jaar is veranderd:

"Toen ik in 2008 afstudeerde als hbo-v'er ging ik in een gespecialiseerd ziekenhuis werken. Ik draaide diensten van acht uur en had circa zeven uur per dag patiëntencontact. De overige tijd werd gevuld met overleggen en rapportage."

"Eind 2019 ben ik gestopt met werken in de zorg. De achturige dienst van een hbo-v'er bestond destijds uit circa 3,5 tot 4 uur patiëntencontact. De rest van de tijd ging op aan administratie, rapportage, overleggen, registratie in verband met het afleggen van verantwoording aan de zorgverzekeraars of het management en deelname aan werkgroepjes."

"Buiten dat de administratieve last dus extreem verzwaard is, werd de bezetting uitgehold. Uiteraard alleen binnen de uitvoerende laag, er kwamen altijd wel meer managers en beleidsmakers bij. Waardering was er niet, nooit."

Slechte doorstroom van ouderen op de woningmarkt

Volgens 55 procent van de gemeenten is de slechte doorstroming van ouderen op de woningmarkt de belangrijkste oorzaak van de woningcrisis in Nederland. Als meer ouderen kleiner zouden gaan wonen zodra hun kinderen uit huis zijn, dan zou de woningmarkt er volgens de gemeenten veel beter voor staan.

Op ons reactieplatform NUjij werd veel kritiek geuit op het standpunt van de gemeenten, zo ook door lezer IHo:

"Ik ken een ouderlijk echtpaar met een groot huis en uitgevlogen kinderen. De vader heeft het hele huis met veel bloed zweet en tranen verbouwd en precies gemaakt zoals zij het willen. Laatst nog geïnvesteerd in zonnepanelen. De hypotheek is bijna niks meer. Zo hard voor dat huis gewerkt. Zij gaan nooit meer verhuizen. En dat verwacht ik ook niet. Zij hoeven niet een probleem op te lossen dat zij niet veroorzaakt hebben. Het huis is van hen, of het nou te groot is of niet."

Lezer Woodstock is het hiermee eens:

"Wij zijn een 'ouder' echtpaar. Kinderen de deur uit. Ruim huis met vier slaapkamers en een ruime woonzolder. Netjes onderhouden, maar ook veel werk. Het gaat nu nog prima, er is ruimte voor kleinkinderen en logés. We willen best kleiner gaan wonen, maar dan gaan we in maandelijkse lasten zeker 500 euro omhoog."

"De aflossing is nu 395 euro, een appartement kost 900 euro. En nee, dan krijgen we geen huursubsidie, geen zorgpremie, geen andere potjes. Dan kan ik beter eens per week een hulp vragen voor het huishouden als het minder gaat. Dan ben ik nog steeds goedkoper uit."

