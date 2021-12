Wil jij weten of de coronapil echt de druk op de ziekenhuizen gaat verlichten? Of ben je benieuwd hoe de Nederlandse ic's er nu voorstaan? Stel jouw vragen aan Diederik Gommers.

Op dinsdag 28 december schuift de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) aan bij NU.nl om al jullie vragen te beantwoorden.

Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag onder dit artikel en Gommers geeft tijdens het vragenuurtje antwoord op de beste en meestgestelde vragen.

We stellen de vragen dinsdag pas, maar je kunt nu alvast vragen insturen. De vragen die beantwoord worden, verschijnen later in een artikel.

Om het overzichtelijk te houden, publiceren we alleen vragen onder dit artikel. Reacties hierop worden niet getoond.

Waarom Diederik Gommers?

Diederik Gommers is werkzaam als internist bij het Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van de NVIC.

Sinds de uitbraak van COVID-19 is Gommers als specialist lid van het Outbreak Management Team (OMT) dat het demissionaire kabinet adviseert over de aanpak van het coronavirus.