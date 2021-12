Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Vaccinfabrikanten ontwikkelen omikronvaccin

Vaccinfabrikanten zijn druk bezig met het ontwikkelen van een speciaal vaccin dat zorgt voor een betere bescherming tegen de nieuwe omikronvariant van het coronavirus. Sommige van onze lezers hadden hier twijfels over: kun je op zo'n korte termijn wel een veilig nieuw vaccin maken? NUjij'er Sjoerd_Gersonius legt in een reactie uit waarom het slechts om een kleine aanpassing gaat.

"Het vaccin wordt op dezelfde manier aangepast als bijvoorbeeld het griepvaccin. In het geval van de mRNA-vaccins wordt in het eiwit dat gebruikt wordt voor het afleveren van de vloeistof, de virusstreng van de alfavariant vervangen door de omikronvariant."

"Waar de vaccins qua giftigheid op getest moeten worden, zijn onder meer de gebruikte vloeistof en de reactie van het lichaam op het vreemde eiwit. Dit veranderen ze dus niet."

"Zie het als een computer met daarin een harde schijf en daarop het besturingssysteem Windows. Ze testen de computer met harde schijf of het veilig is qua elektra, straling, wel of geen giftige verf op de kast en nog wat zaken. Maar of er nu Windows 10 op staat (alfa) of Windows 11 (omikron), de impact op het lichaam blijft hetzelfde."

Mogen jouw kinderen op sociale media?

De kinderen van Penélope Cruz en Javier Bardem hebben geen mobiele telefoon, vertelde Cruz afgelopen week in een interview. Ze mogen pas beginnen met sociale media als ze zestien jaar oud zijn. Het paar vindt de hedendaagse technologie gevaarlijk voor jonge kinderen en wil de kinderen beschermen.

Op NUjij waren de meningen verdeeld. Lezer HLM pakt het anders aan dan Cruz en Bardem:

"Mijn kinderen gebruiken wel sociale media en zijn onder de tien. Wij geloven niet echt in harde verboden. Ze hebben nog geen Instagram of Facebook, maar ze kijken wel op TikTok en YouTube."

"Bij ons is alles bespreekbaar. Ze voegen alleen mensen toe die ze kennen, en wij leren ze dat er mensen zijn die het niet best met je voor hebben en kunnen hun weg vinden op het internet."

"Groot worden gaat met vallen en opstaan, ook digitaal. Je zal toch moeten leren hoe je er mee om moet gaan."

Dry january

Na een overvloedige decembermaand storten velen van ons zich vol overgave op dry january. Op NUjij werd dit fenomeen besproken en een aantal lezers deelden hun ervaring met alcohol.

Gebruiker W_VH123 benadrukt dat het stoppen met alcohol uit jezelf moet komen.

"Ik dronk ontzettend veel tijdens mijn studie. Er gebeurden wat dingen, bijvoorbeeld dat ik van mijn fiets gevallen was, in slaap gevallen en dat een zwerver me wakker maakte met de suggestie dat ik beter op een bankje kon gaan liggen. Best een wake-upcall."

"Ik besloot als experiment één trimester niet te drinken, maar wel uit te gaan. Dat beviel wel goed, ik heb het steeds verlengd. Ik sta nu al twintig jaar droog."

"Het vervelendste is dat dronken mensen een onbedwingbare behoefte voelen om mij te komen vertellen dat er geen bier in mijn glas zit. Dat is een kleine prijs als ik dan de volgende dag wel moe ben, maar eigenlijk prima functioneer omdat ik geen kater heb."

"Maar ik vind wel dat dit een eigen beslissing is. Neem gerust iets, ik rij wel. En denk na over matiging. Dat ging bij mij duidelijk niet goed. Lukt dat jou wel? Dan prima!"

