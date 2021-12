Vanavond vindt weer een nieuwe coronapersconferentie plaats. Tijdens deze bijeenkomst staan de zorgen over de omikronvariant van het virus centraal. Het OMT heeft een harde lockdown geadviseerd. Heb jij vragen over hoe het nu gaat en wat het demissionaire kabinet mogelijk gaat doen? Stel ze op ons reactieplatform NUjij en wie weet nemen we jouw vraag mee naar de persconferentie of beantwoorden we haar achteraf zelf.

Er zullen nieuwe maatregelen worden aangekondigd, maar het is nog niet precies bekend waar die uit zullen bestaan. Dat besluit het kabinet vandaag.

Wat willen NU.nl-bezoekers weten over de naderende persconferentie? Heb jij vragen? Stel ze hier op NUjij.