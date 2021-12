Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

'Voorzichtig positief' regeerakkoord

Na maandenlang onderhandelen presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie woensdag het nieuwe regeerakkoord. De oppositie noemde het al gauw "een gedrocht", maar de NUjij'ers zijn meer te spreken over de aandachtspunten van de beoogde coalitie.

De afschaffing van het leenstelsel en het doorbreken van het taboe rond kerncentrales zijn een stap in de goede richting, maar volgens onder anderen lezer KeesAppelcarrees moet er meer gebeuren.

"Voorlopig ben ik voorzichtig positief over het akkoord. Het enige wat ik aan te merken heb, is dat het wijs is om de zorgopleiding voorlopig gratis te maken. Dit is echt nodig om de tekorten in de zorg terug te dringen."

"Verder ben ik benieuwd hoe 'een nieuwe uitstraling', 'een nieuw elan' en 'een vernieuwende bestuurscultuur' er in de praktijk uit komen te zien. Daarbij gaan vanaf januari bijvoorbeeld heffingen, premies, hypotheeklasten, zorgpremies, energiekosten, bijtelling voor elektrische auto's en boodschappen omhoog. Dit gaat voor problemen zorgen."

"Als klap op de vuurpijl in 2030 rekeningrijden. Hoe gaat een modaal gezin met kinderen dit allemaal betalen als alle kosten stijgen, maar het loon niet? Tientallen miljarden, mogelijk door de goedlopende economie en lage rente? Op zich niet vreemd dat burgers sceptisch zijn. Geef dan ook de burger de btw-verhoging terug, die toch van tijdelijke aard was? Misschien krijgen burgers dan ook wat meer vertrouwen in dat zogenaamde nieuwe elan."

Naast de gebruikelijke discussie werden ook vragen op NUjij beantwoord door onze politiek verslaggevers Priscilla Slomp en Edo van der Goot. De beste vragen en antwoorden lees je hier:

Aangifte Marco Borsato

Jarenlang was Marco Borsato een zeer geliefde Nederlander. Maar sinds afgelopen zomer deden geruchten over ongepast gedrag de ronde op sociale media. Afgelopen maandag kwam daar een aangifte bij. ​​Marco Borsato wordt beschuldigd van seksueel ongepast gedrag tegen een minderjarige.

De reacties op NUjij waren niet mals. Veel mensen waren al zeker van zijn schuld, anderen vertrouwden niet op de woorden van de vrouw die aangifte deed. Wij stelden onze lezers de vraag: hoe vind jij dat de media het beste om kunnen gaan met verhalen zoals dat van Marco Borsato?

3Lima zei er het volgende over:

"Het is enorm lastig om hier als media mee om te gaan, lijkt me. Er zijn zo veel mensen (ook hier op NUjij) die hun oordeel al min of meer klaar hebben. Er zijn mensen die een rechtvaardigheidsgevoel hebben en proberen de zaak zo objectief mogelijk te bekijken. Maar er zijn er ook die allerlei aannames doen en bijvoorbeeld er al van uitgaan dat de dame die de aanklacht indient een slaatje wil slaan uit een BN'er. Of ze denken: 'het zal wel', en zijn dit bericht na drie minuten al vergeten."

"Al die mensen lezen media. Tot al die mensen probeert een artikel zich te richten. Ik denk dat dientengevolge de integriteit van media enorm belangrijk is, zonder een kant te kiezen of de lezer een kant op te duwen."

Shell vertrekt mogelijk dit jaar nog uit Nederland

Het ziet ernaar uit dat Shell dit jaar nog volledig Brits kan worden, en dat na een jaar waarin een ongekend charmeoffensief is ingezet in Nederland. NU.nl sprak met de topvrouw van Shell Nederland, maar veel lezers reageerden kritisch op de koers van het bedrijf. Zo ook lezer RKO.

"Ik ben absoluut geen geitenwollensok, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de uitspraken van deze vrouw zojuist de miljoenen die aan een charmeoffensief zijn uitgegeven om zeep hebben geholpen."

"Ze heeft het voornamelijk over geld (verdienen), ze vluchten uit Nederland nadat ze op hun falie hebben gekregen van de rechter, geven vervolgens miljoenen uit om hun imago te redden, 'investeren' nog altijd honderden miljoenen in de fossiele industrie in Nederland, et cetera. Dan maakt het niet meer uit dat je zegt ook nog miljarden in een energietransitie te steken (als dat al in Nederland is en dat ook alleen groene investeringen zijn)."

"Het zou hun imago vooral goed doen dat ze toegeven de wereld al decennia te hebben voorgelogen, ze ook allerlei fouten hebben gemaakt, maar dat ze er nu alles aan zullen doen om zo snel mogelijk een betere wereld te creëren. Ze zet Shell in mijn ogen als een verschrikkelijk heilige boon neer."

