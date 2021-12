Dinsdagavond vindt er weer een nieuwe coronapersconferentie plaats. Tijdens deze bijeenkomst staat de dalende trend van de coronacijfers centraal. Welke maatregelen zijn er nodig om deze trend door te zetten? Heb jij op vragen over hoe het nu gaat en wat het kabinet gaat doen? Stel ze op ons reactieplatform NUjij en wie weet nemen we jouw vraag mee naar de persconferentie of beantwoorden we hem achteraf zelf.

Wat wil jij weten over de naderende persconferentie? Stel je vragen op NUjij.