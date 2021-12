Wie sleept vandaag de wereldtitel van de Formule 1 in de wacht: Max Verstappen of Lewis Hamilton? De spetterende ontknoping van het F1-seizoen staat voor de deur. Daarom zat Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt een uur lang klaar om al jouw vragen te beantwoorden. In dit overzicht staan de beste vragen en antwoorden op een rij.

R_Jansen: Hoe zit het met het vervangen van de gele banden van Verstappen, nadat hij er tijdens kwalificatie een flatspot op heeft gereden? Met andere woorden: moet Verstappen met die flatspot gaan racen als hij voor geel kiest, of wordt dat setje vervangen?

"Als er echt een risico op ongeluk is, mag een set worden vervangen. Maar daar is bij een flatspot niet echt sprake van. Dus inderdaad, hij moet op die set racen als ze wisselen naar medium. Normaal gesproken wisselt hij bij zijn (waarschijnlijk) enige stop naar de harde band. Dus dan hoeft Verstappen die set niet meer te gebruiken. De flatspot was overigens ook weer niet zo extreem, dus die set is wel bruikbaar. Ik denk dat Red Bull altijd al op de rode band wilde gaan starten."

Stop_censuur: In hoeverre verwacht je dat de rode banden van Verstappen een voordeel of nadeel zijn ten opzichte van Hamilton?

"Verstappen reed vrijdag een goeie long run (langere reeks ronden op racesnelheid) op de rode band. Die tijden zagen er goed uit, zonder veel verval. Pirelli denkt dat een stop van soft naar hard ongeveer net zo snel is als van medium naar hard. Dus op basis daarvan verwacht ik dat het nadeel wel meevalt."

"Mercedes zegt wel dat ze hun racetempo nog hebben aangepakt, dus het is niet uitgesloten dat Hamilton op momenten sneller gaat zijn. Vooral aan het einde van de eerste en tweede stint. Verstappen moet dus een buffer opbouwen."

Pieter_Frank_van_Dijk: Op welk moment moet Max zijn banden wisselen? Heeft Lewis niet een veel groter voordeel dat hij buiten kan blijven voor een bandenwissel?

"Als Verstappen voor een éénstopstrategie gaat (naar verwachting) dan stop hij waarschijnlijk ergens tussen ronde 13 en 20 voor een wissel naar de harde band. Hamilton heeft misschien een klein voordeel als hij later kan stoppen, maar niet een veel groter voordeel."



jan_endo: De eerste bocht in deze allesbeslissende race is op dit circuit een bocht naar links. Maar poleposition is aan de rechterzijde. Is dat een voordeel voor Hamilton die in de start 'gewoon' rechtdoor kan blazen?

"Dit is altijd een punt van discussie, maar de pole ligt hier op de racelijn die Verstappen moet hebben om op de beste manier door de eerste bocht te komen. De afstand naar de eerste bocht is ook niet ver (169 meter), dus is rechts starten gunstiger. Als de afstand groter was geweest, dan was de pole misschien aan de linkerkant geplaatst. Maar meestal zit die op racelijn."

Kwibus: Beide Mercedessen waren langzamer op het rechte stuk in sector twee. Een punt waar de Mercedes toch sterk zou moeten zijn. Zou Mercedes de motor sparen voor de race?

"Mercedes was vooral langzaam op het rechte stuk omdat ze met meer 'vleugel' rijden. Er zit simpelweg een grotere achtervleugel op die meer luchtweerstand heeft. Red Bull gebruikt hier - na veel wikken en wegen - de kleinste achtervleugel die ze hebben, dus gaan ze harder op de rechte stukken."

"Ik denk ook dat het topvermogen dat Mercedes bijvoorbeeld in Brazilië had, weer een beetje is verdwenen. En dat Honda voor de laatste race weer een beetje heeft bijgeschakeld. In principe moeten de teams de kwalificatie rijden met dezelfde motorstand als de race. Mercedes kan dus niet zaterdag gespaard hebben en zondag opeens een paar motorstanden omhoog. Dat mag niet meer."

Jos_Spapen: De FIA sprak over een puntenaftrek bij onsportief gedrag. Wat mij verbaast is dat dit dus altijd al in de regels staat, maar nu mee gedreigd wordt. Waarom heeft Hamilton dan geen puntenaftrek gekregen op Silverstone?

"Dreigen is denk ik een groot woord. Ze wilden bij de FIA duidelijk maken dat het tot de mogelijkheden behoort, omdat ze na Saoedi-Arabië toch een beetje vrezen dat het uit de hand loopt. De kans dat er daadwerkelijk punten worden afgetrokken is heel klein. Dan moet een coureur wel een hele absurde stunt uithalen."

"Hamilton kreeg op Silverstone ook geen puntenaftrek omdat dat bij zijn incident niet gebruikelijk is. Je moet het feit dat de FIA het aanstipt denk ik ook niet beschouwen als ware dat Verstappen al puntenaftrek heeft gekregen voor iets dat nog niet is gebeurd. Het is meer de FIA die even de spierballen laat zien."

Peter_Peter_de_Vries: Tovert Hamilton weer een duivel uit een doosje? Het is net of Mercedes nog een troef in handen heeft. Hamilton is mij net iets te positief en te relaxed, ook richting het team van Red Bull en Verstappen.



"Hamilton is altijd een beetje moeilijk te lezen. Er zit niet veel verschil tussen vertrouwen en gelatenheid. De Red Bull was zaterdag sneller dan de Mercedes en dat was niet omdat Mercedes wat achter de hand heeft gehouden. Maar er kunnen ook vandaag weer allerlei omstandigheden zijn die de balans tussen beide coureurs doen kantelen. Zaterdag kwam de baan naar verloop van de sessie naar Red Bull toe. Vandaag is het iets ander weer hier en kan het omgekeerde gebeuren. Verstappen verwacht een harde strijd, en die verwacht ik ook."



Hel_Mod: Hoe groot is de kans op eenzelfde kentering zoals in Djedda? Dat Red Bull de overhand heeft in de kwalificatie, maar Mercedes in de race.



"Ik zou natuurlijk graag uitsluiten dat dit gebeurt, maar dat kan niet. Maar er zijn wel voldoende aanknopingspunten om te denken dat de situatie nu anders is."



"Zo zagen de racesimulaties van Red Bull er vrijdag relatief beter uit dan in Djedda. Bovendien is dit een totaal andere baan dan Saoedi-Arabië, met veel meer langzame bochten. En inhalen is hier veel lastiger. Dus als Verstappen langzamer is dan Hamilton, heeft hij het makkelijker om er toch voor te blijven. Ook omdat de Red Bull hier juist wel snel is op het rechte stuk."

