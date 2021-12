jan_endo: De eerste bocht in deze allesbeslissende race is op dit circuit een bocht naar links. Maar pole position is aan de rechterzijde. Is dat een voordeel voor Lewis, die in de start ” gewoon” rechtdoor kan blazen?





Dit is altijd een punt van discussie, maar de pole ligt hier op de racelijn die Verstappen moet hebben om op de beste manier door de eerste bocht te komen. De afstand naar de eerste bocht is ook niet ver (169 meter), dus is rechts starten gunstiger. Als de afstand groter was geweest, dan was de pole misschien aan de linkerkant geplaatst. Maar meestal zit die op racelijn.