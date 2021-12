Hel_Mod: Ik ben ‘bang’ dat er weer eenzelfde kentering komt als in Jeddah; Red Bull de overhand in de kwalificatie, Mercedes in de race. Dit is puur mijn onderbuikgevoel, zijn er aanwijzingen waaruit blijkt dat het deze keer weer kan gebeuren (of juist deze keer niet)?





Ik zou natuurlijk graag uitsluiten dat dit gebeurt, maar dat kan niet. Maar er zijn wel voldoende aanknopingspunten om te denken dat de situatie nu anders is.



Zo zagen de racesimulaties van Red Bull er vrijdag relatief beter uit dan in Djedda. Bovendien is dit een totaal andere baan dan Saoedi-Arabië, met veel meer langzame bochten. En inhalen is hier veel lastiger. Dus als Verstappen langzamer is dan Hamilton, heeft hij het makkelijker om er toch voor te blijven. Ook omdat de Red Bull hier juist wel snel is op het rechte stuk.