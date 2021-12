Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Nederland koopt schilderij van Rembrandt

De Nederlandse Staat wil 150 miljoen euro neertellen voor de aankoop van De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn. Veel van onze reageerders op NUjij vinden dit een slechte investering. Zo ook lezer Sdj_83.

"In het kort: als we niet in een pandemie hadden geleefd, dan had ik hier weinig van gevonden. Ik was niet voor of tegen geweest, zolang het in de cultuursector over het geheel goed ging (dus bruisende poppodia, musea etc.). Maar we leven in een pandemie, veel van de cultuursector staat op omvallen en bovendien hebben we ook nog problemen in de zorgsector die op klappen staat."

"Dat gezegd hebbende, vind ik dat die 150 miljoen op dit moment dus niet uitgegeven zou moeten worden aan één schilderij, maar zou moeten worden verdeeld als staatssteun voor de cultuursector en extra budget voor de zorgsector (om bijvoorbeeld mensen gratis om te scholen, betere beloningen etc.)."

"Als we dan eenmaal de pandemie overleefd hebben, dan kunnen we gaan praten. Neem dus een optie op dat schilderij onder voorwaarde dat wij eerste aanschaf (voor een nu vastgesteld bedrag) mogen doen zodra de pandemie voorbij is."

EU stuurt aan op boosterinjectie voor vaccinatiebewijs

De Europese Unie stuurt aan op een boosterprik binnen negen maanden om het vaccinatiebewijs vanaf 1 februari bij het reizen nog geldig te laten zijn. In de reacties werden veel vraagtekens bij deze maatregel gezet. Zo vreest lezer EefvdN dat haar dochter niet op tijd een boosterprik kan krijgen.

"Zorgen ze dan wel dat iedereen op tijd kan 'boosteren'? Mijn studerende dochter (24 jaar) ging door het grotendeels uitvallen van haar opleiding en bijbanen werken in de zorg, ook om maatschappelijk haar steentje bij te dragen aan de coronastrijd. Hierdoor heeft ze in februari de tweede vaccinatie gehad."

"Sinds deze zomer is ze weer volledig aan het studeren en daarom heeft ze geen recht op de booster die het zorgpersoneel krijgt. Met dit tempo en door vast te houden aan prikken naar leeftijd (oud naar jong) heeft ze voor februari nog geen recht op een booster. Geen coronapas meer hebben, is dan je dank voor je inzet."

Datacenter in Zeewolde?

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ziet het plan van Meta om in Zeewolde een van de grootste datacenters van Europa te bouwen niet zitten. Er moeten nieuwe plannen voor bijvoorbeeld duurzaamheid komen.

Op NUjij zien de meesten zo'n groot datacenter ook niet zitten. Volgens lezer Theskater kleven er alleen maar nadelen aan.

"Wanneer je naar de meerwaarde van deze Facebook-vestiging kijkt, zie je alleen maar nadelen. Het datacenter wordt neergezet door buitenlandse partijen. Als het datacenter draait, werken er nauwelijks mensen. Het datacenter stoot enorme ladingen CO2 uit door het energieverbruik. De data die Facebook verwerkt, worden voor het grootste deel buiten Nederland verbruikt. De inhoud of content van Facebook lijkt het meest op roddelbladjournalistiek en speelt een belangrijke rol in de verspreiding van haat, desinformatie et cetera."

"Ik zie geen enkel positief resultaat voor de bv Nederland. Zolang dit bedrijf geen positieve bijdrage levert, heeft het wat mij betreft geen plaats in Nederland."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.