In ons maandelijkse spreekuur met de NUjij-redactie zat redacteur NvdP donderdag een uur lang klaar om al jullie vragen over het reactieplatform NUjij te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Bendk: Behandelen de moderatoren de discussies per katern, zoals Algemeen, Economie, Sport, etc.?

"Nee, in principe gaat dit niet per onderdeel. We behandelen de reacties in volgorde van binnenkomst. Dus een reactie die een kwartier geleden is geplaatst, wordt eerst bekeken. Daarna die van veertien minuten geleden, enzovoorts."

"Dit is hoe het gaat in het systeem waarin wij modereren, maar daarnaast bekijken wij ook de reacties aan de voorkant. Daar bekijken wij hoe de discussie verloopt en of er nog prangende vragen zijn die we kunnen beantwoorden of ideeën die we kunnen gebruiken. Wanneer we dat doen, bekijken we alles per artikel."

Mijnwoord: Waarom is het niet mogelijk om ook 's nachts te reageren?

"Een aantal jaren geleden hadden we de reactiemogelijkheid ook 's nachts aan staan. Maar omdat het aantal reacties de afgelopen tijd zo is gegroeid, zou het ons nu te veel werk opleveren om de volgende dag alle reacties van de afgelopen nacht weg te werken. Tussen 23.00 uur en 7.00 uur is geen moderator aanwezig."

Wetlooklover: Waarom is de mogelijkheid om te reageren bij video's verwijderd? Tot voor kort kon het nog.

"Wij vinden het ook jammer. Aan de achterkant is de videopagina opnieuw gebouwd om NU.nl sneller, stabieler en flexibeler te maken. Om technische redenen kon NUjij daar nu nog niet aan worden toegevoegd. Maar er is ook goed nieuws: we verwachten dat reageren op video's volgende maand weer mogelijk is."

M2018: Hoe gaan jullie om met verbeteringen van bijvoorbeeld taal- of spelfouten?



"Het is natuurlijk ons streven dat we dingen zo snel mogelijk aanpassen. Er zijn verschillende manieren waarop mensen verbeteringen doorgeven: dit kan via de redactiemail, via de bijdragen op de site en via NUjij. Mocht je het via NUjij doen (aangezien deze Q&A over NUjij gaat, denk ik dat jij dat bedoelt) is het ten eerste altijd belangrijk om @redactie of @NU.nl voor je bericht te zetten wanneer je een fout doorgeeft. Dan zien wij de reactie eerder in ons systeem."

"Mocht je reactie dan nog niet gezien zijn, dan hebben we het waarschijnlijk erg druk, hebben we je reactie onverhoopt gemist (dat betreft dan een fout) of zijn we er intern nog over aan het discussiëren. Als het om een klein taalfoutje gaat, kan het snel worden aangepast. Maar als het om iets inhoudelijks gaat, overleggen we dit meestal met de eindredactie of de auteur van het stuk. Dat kan wat langer duren."

Nieuwsvolgert: Er zal onder de moderatoren toch ook wel verschil in standpunten bestaan. Hoe gaan jullie hiermee om in de discussies op jullie platform? Is bijvoorbeeld geborgd dat ieder bericht/iedere reactie langs dezelfde meetlat komt te liggen?

"Dat klopt. We hebben veel verschillende redacteuren die het niet altijd (lees: heel vaak niet) met elkaar eens zijn. Daarom hebben we regels, proberen we zoveel mogelijk met elkaar te overleggen en proberen we zo objectief mogelijk naar een onderwerp te kijken."

"Een concreet voorbeeld: als ik het niet eens met een gebruiker, dan stel mijzelf een aantal vragen. Houdt de NUjij'er zich aan de huisregels? Is de reactie gebaseerd op feiten en is die onderbouwd? Of is het een goed geformuleerde (onderbouwde) mening? Zo ja, dan kan ik die alleen maar goedkeuren. Iets wat feitelijker bekijken helpt vaak om je eigen mening los te koppelen van het werk dat we doen."

Co_Koh_La: Waarom zijn de moderatoren zo streng, ook wanneer er geen sprake van beledigingen of discriminatie is? Ik vind ze soms ook humorloos. Ook vind ik het storend dat jouw reactie eerst geballoteerd of soms helemaal niet geplaatst wordt als je fatsoenlijk reageert op een gemene reactie.

"Ik kan heus wel tegen een grapje, hoor. Ik maak ze zelfs graag. Mijn collega's overigens ook. Maar daar zit ik hier niet voor. In onze huisregels kun je lezen wat wel en niet mag op NUjij. Jammer als je dat te streng vindt, wij bepalen nou eenmaal de regels."

"Met je andere punt ben ik het wel eens. Als je met fatsoen reageert op een gemene reactie, is het niet de bedoeling dat de gemene reactie blijft staan. Gemene reacties horen niet thuis op NUjij. Dus misschien kun je de volgende keer dat iemand dit bij jou doet de reactie rapporteren. Dan kunnen wij die verwijderen en dan hoef jij je energie er niet aan te verspillen!"

Pietje_Precies: Ik vind het vrij vervelend dat je continu dezelfde mensen onder een nieuwe naam hier ziet verschijnen. Is er iets te doen tegen dit telkens hernieuwd aanmelden onder een andere naam?

"Wij proberen dit tegen te gaan (hoe we dat doen, geef ik niet prijs), maar je kunt ons hier wel mee helpen: het valt jou eerder dan de moderatoren op dat iemand waarmee je al eerder hebt gediscussieerd onder een nieuwe naam verdergaat. Rapporteer de gebruikersnaam met de reden die je hierboven noemt en wij gaan ernaar kijken."

