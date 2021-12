Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Polarisatiedebat op NUjij

Donderdag stond het maatschappelijke thema polarisatie centraal op NU.nl. Aan de hand van stellingen kon je over dit onderwerp in debat gaan. Zo werd er gediscussieerd over onder meer de verharde discussies en diverse uitspraken in de Tweede Kamer.

De meerderheid op NUjij lijkt er voorstander van te zijn bedreigingen harder aan te pakken. 65 procent (totale aantal stemmen: 6.116) stemde vóór de stelling 'Als politici bedreigingen uiten, mogen zij uit hun ambt worden ontzet'. Lezer Cor_Rector legt uit waarom hij voor stemde.

"Alles kunnen zeggen betekent nog niet dat je anderen moet beledigen, bedreigen of vernederen. Juist een plek als de Tweede Kamer zou een voorbeeld moeten zijn hoe je als mensen met afwijkende meningen tóch respectvol met elkaar kunt omgaan."

"Als zij het al niet kunnen, dan is van hun volgers ook niet te verwachten dat zij dat wél gaan doen. Iemand die de grenzen van fatsoen overschrijdt, mag daar dan ook zeker op worden aangesproken en bij aanhoudende overtredingen voor worden gestraft. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar geeft geen vrijbrief om alles te mogen roepen wat er in je opkomt."

Ook lijken onze bezoekers voorstander van een meer beschermde status voor journalisten. Bas Scharwachter is camerajournalist bij NU.nl en voelt zich niet altijd veilig op locatie.

"Ik merk dat op locatie vaak gezegd wordt dat elke journalist maar op zoek is naar sensatie en vooral de negatieve kanten wil belichten. Ik merk ook dat tegenwoordig de nuance per journalist of per medium compleet verdwenen is."

"Het probleem is dat ik bij een demonstratie al word aangevallen, zonder dat ze eigenlijk weten wat ik aan het doen ben. Dus als ik een vreedzaam protest film, dan krijg ik al reacties naar mijn hoofd geslingerd - dat ik provocerend bezig ben. Ik hoop zelf dat er soms wat meer begrip komt voor wat nieuws is en waarom een journalist ergens staat. Zeker op NU.nl is het laten zien van een demonstratie al nieuwswaardig genoeg. Het is ook niet voor niets dat je bij ons weinig interviews bij demonstraties ziet, omdat wij graag de beelden zelf laten spreken."

Verbod op sporten na 17.00 wordt niet teruggedraaid

Demissionair premier Mark Rutte ziet er niets in om het verbod op amateursporten na 17.00 uur terug te draaien. Jammer, vonden veel van onze lezers, maar een acceptabel offer als dat betekent dat het onderwijs kan blijven draaien. Toch moet de rol van lichaamsbeweging niet gebagatelliseerd worden, vindt lezer en huisarts Bassie12345.

"Voldoende beweging draagt ook bij aan zowel psychische als lichamelijke gezondheid en welzijn; of het nu gaat om het verkleinen van het risico op hart- en vaatziekten of om een therapie bij een depressie. Er is een duidelijke relatie met bewegen. Er zijn miljoenen wetenschappelijke artikelen verschenen over het belang van beweging."

"Ik wil zeker niet zeggen dat het belangrijker is dan goed onderwijs, maar om het te bagatelliseren is niet nodig. Zeker als je bedenkt dat dit niet de omgeving is waar veel besmetting zijn en al helemaal niet als je het hebt over sportbeoefening buiten."

Aandacht voor angst

De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn enorm en meer dan de helft van de studenten heeft psychische klachten. Tel daar de nieuwe coronamaatregelen bij op en een verdere stijging van het aantal mensen met psychische problemen lijkt onontkoombaar. Daarom schreven we afgelopen woensdag een artikel over angststoornissen.

Veel lezers herkenden zichzelf in het artikel, en kampen zelf ook met angststoornissen. Dit leverde interessante reacties op, zoals die van MarretjeJ:

"Jaren heb ik er last van gehad; een gegeneraliseerde angststoornis met depressies. Alles heb ik geprobeerd; psychologen, meditatie, medicatie. Een hel. Toen las ik een boek genaamd At last a life. Een ervaringsdeskundige die duidelijk maakte dat wat ik probeerde niet hielp, omdat alles erop gericht was om van die angst af te komen. Dit hield het continu in stand."

"Zijn advies was om de angst te begrijpen als slechts een gevoel dat je probeert te beschermen voor irreëel gevaar en vervolgens de dag gewoon zo in te vullen zoals je anders ook zou doen; na een slapeloze nacht toch om 7.00 uur je bed uit. Bij paniekgevoelens toch naar die borrel gaan. Niet steeds praten over je gevoel, maar het er gewoon laten zijn. Voor mij heeft het een wereld van verschil gemaakt. Soms steken de gevoelens weer de kop op, maar het doet me niks; ik haal m'n schouders op en ga door met de dag. Hoe ongemakkelijk het ook voelt. Door er niet bang voor te zijn, laat het gevoel me uiteindelijk ook weer met rust."

