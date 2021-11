Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Antwoord van onze hoofdredacteur

In ons maandelijkse online spreekuur met de redactie van NU.nl gaf hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman een uur lang antwoord op vragen over ons beleid en onze journalistieke afwegingen.

Lezer Sunnysnake vroeg hem waarom NU.nl uitgelekte informatie publiceert, bijvoorbeeld voorafgaand aan persconferenties. Sunnysnake vindt dat uitgelekt nieuws tot ruis en verwarring onder lezers kan leiden. Is het niet duidelijker om alleen de officiële informatie te publiceren?

Gert-Jaap: "Dat is inderdaad een groot dilemma, waar wij het vaak over hebben op de redactie. Maar we vinden het ook relevant om te melden wat er bijvoorbeeld in het advies van het OMT staat. Aan de ene kant omdat het in het verleden regelmatig een voorbode van beslissingen van het demissionaire kabinet was, maar ook omdat we jullie zo de mogelijkheid bieden om transparant mee te kijken met het proces."

"Het is echter wel aan ons om duidelijk te maken dat het 'slechts' adviezen zijn, en dat het niet zeker is dat deze worden overgenomen."

'We zijn coronamoe'

De coronacijfers braken deze week weer alle records en hardere maatregelen leken weer onafwendbaar. Tegelijkertijd raakt forser ingrijpen ook weer de grotendeels gevaccineerde maatschappij. Het demissionaire kabinet worstelde de afgelopen dagen opnieuw met de timing van de maatregelen en kondigde vrijdag een avondlockdown voor drie weken af.

Veel lezers zagen het somber in, want hoe komen we uit de crisis? PijlSnelVentje verwoordt het als volgt:

"Om heel eerlijk te zijn, is het voor mij compleet onduidelijk waar we nu nog naartoe aan het werken zijn. Als we nu nog in lockdown gaan, wanneer houdt het dan een keer op? Er moet een duidelijker perspectief gegeven worden dan simpelweg 'we gaan even drie weken in avondlockdown om het virus onder controle te krijgen'. Dat trucje ken ik inmiddels wel. Het is alsof je een berg op aan het fietsen bent en Hugo de Jonge bij elke bocht roept dat het de laatste is."

Andere lezers laten ook weten "klaar" te zijn met de coronacrisis. Veel van hen geven het demissionaire kabinet de schuld: dat heeft het de afgelopen twee jaar niet goed aangepakt en had het anders moeten doen. Rob1202 denkt hier toch anders over en neemt het op voor demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid):

"De rek is er bij mij ook uit. Net als bij velen. Maar ik begrijp wel dat het ontzettend moeilijk is voor de regering om binnen de kaders van wat mogelijk is (we hebben veel regeltjes in Nederland) de juiste beslissing te nemen. Ik zou niet in hun schoenen willen staan. Maar het gebeurt op dit moment in ieder land; overal gaan de cijfers omhoog."

Scholen blijven wel open

De nieuwe maatregelen hebben weinig invloed op het onderwijs: de basisscholen en middelbare scholen blijven open. De vraag is of dat wel verstandig is; daar vinden namelijk veel besmettingen plaats. Daarom stuit het openhouden van de scholen op veel weerstand op NUjij, zo ook bij Alhambra.

"De school blijft dus open. Maar de ontwikkeling van mijn kind gaat er bepaald niet op vooruit door de vele uitval als gevolg van de hele coronasituatie, het zelf af en toe snotteren of hoesten en daardoor thuis moeten blijven, het drie dagen bezig zijn met de zoveelste testafspraak, ziekte in het team van leerkrachten en bovenal het al nijpende lerarentekort op de school. Dit schooljaar heeft hij al bijna twintig dagen gemist daardoor. Elke dag weer in spanning of hij wel of niet naar school kan. Bijzonder verwarrend voor mijn zoon en hij vindt dat erg lastig. Nee, doe mij maar een paar weken thuisonderwijs met een duidelijk plan en doelen wat hij dan moet doen. Dat geeft nog een beter ritme dan de huidige gang van zaken."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.