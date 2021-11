In ons maandelijkse online spreekuur zat NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman een uur lang klaar om al jullie vragen over ons beleid en onze journalistieke afwegingen te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

MB001: Waarom word je vaak niet op de hoogte gehouden als je de redactie tipt? In ieder geval een bedankje zou fijn zijn, maar ook dat gebeurt niet.

"Wat goed dat je deze vraag stelt. Want ik wilde zeggen: we krijgen elke dag heel veel mails, die kunnen we helaas niet allemaal beantwoorden. Maar iedereen krijgt wel een automatisch antwoord met een bedankje. Alleen blijkt nu dat die melding uitstond. Dankzij jou staat-ie weer aan. Dank!"

Sunnysnake: Houden jullie er rekening mee dat het plaatsen van 'uitgelekte' dingen kan zorgen voor ruis en verwarring onder lezers? Er worden bijvoorbeeld adviezen gepubliceerd waar het kabinet nog niks mee heeft gedaan. Hier heeft iedereen dan weer een mening over en dan blijkt een dag later dat het kabinet iets anders doet dan het advies zegt. Is het niet duidelijker om alleen de officiële informatie te publiceren waar Henk en Ingrid iets mee kunnen?

"Dat is inderdaad een groot dilemma, waar wij het vaak over hebben op de redactie. Alleen vinden we het ook relevant om te melden wat er bijvoorbeeld in het advies van het OMT staat. Aan de ene kant omdat het in het verleden regelmatig een voorbode was op beslissingen van het kabinet. Maar ook omdat we jullie zo de mogelijkheid bieden om transparant mee te kijken met het proces."

"Alleen is het wel aan ons om duidelijk te maken dat het 'slechts' adviezen zijn, en dat het niet is gezegd dat deze worden overgenomen."

Baan: Waarom moet ik tegenwoordig inloggen om reacties of video's te kunnen bekijken? Beperkt u daarmee uw reikwijdte niet?

"Voor NU.nl is het belangrijk te blijven investeren in het verbeteren van de website en het belangrijkste nieuws voor jou gratis aan te bieden. Daar is geld voor nodig. Geld dat we halen uit advertentie-inkomsten. Door in te loggen op NU.nl zorg je ervoor dat we advertenties voor een hogere prijs kunnen verkopen. Dat doen we natuurlijk niet door jouw persoonlijke gegevens te delen met of te verkopen aan andere bedrijven."

"Je leest er hier nog meer over."

B_W_abdadc: Waarom sturen jullie regelmatig pushmeldingen uit naar artikelen met alléén een kop en de tekst "Dit artikel wordt aangevuld"? Als gebruiker heb ik daar niets aan. Waarom niet eerst het artikel maken en mensen er dán over informeren?

"Ik begrijp die frustratie - die heb ik zelf ook weleens. Maar de functie van een pushmelding is voor ons ook: 'Beste bezoeker, dit moet je NU weten.' Dan is een kop soms genoeg."

"Maar ik ben het met je eens dat we daarna zo snel mogelijk meer informatie moeten geven. Die is alleen niet altijd voorhanden."

Inwonervan: Ik moet bekennen dat ik een adblocker gebruik, wetende dat ik daarmee ook inkomsten blokkeer voor NU.nl. De onafhankelijke journalistiek vind ik echter erg belangrijk. Maar als NU.nl betaald zou zijn, dan zou onafhankelijk nieuws mogelijk nog minder gelezen gaan worden dan nu. Aan de andere kant wil ik juist vanwege het gevoel van onafhankelijkheid ook mijn adblocker aan laten staan; ik wil me namelijk niet te veel door bedrijven laten beïnvloeden. Hoe kijken jullie tegen dit dilemma aan?

"NU.nl wil graag gratis blijven, omdat we geloven dat de samenleving baat heeft bij onafhankelijk, neutraal en feitelijk nieuws. Wij willen dat iedereen weet (en snapt) wat er gebeurt in de wereld."

"Door betaalmuren op te werpen maak je nieuws tot iets exclusiefs voor een niche. Dat lijkt me geen goede ontwikkeling."

"We denken weleens na over een alternatief: als je een adblocker gebruikt, mag je NU.nl alleen nog op als je betaalt. Alleen weten we uit meerdere onderzoeken dat niet heel veel mensen voor ons willen betalen. Dan steken we onze kostbare tijd voor de ontwikkeling van onze site en apps liever in andere dingen."

