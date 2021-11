Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Bedreigingen in de Tweede Kamer

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil met fracties in gesprek over de omgangsvormen in het debat. Uitlatingen van Kamerleden van Forum voor Democratie (FVD) vormen de aanleiding.

Zo bedreigde FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen D66'er Sjoerd Sjoerdsma met de woorden: "En uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen!" Daarnaast zei Gideon van Meijeren eerder deze week "enorm trots" te zijn op aanhangers van zijn partij die Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan vervelende e-mails sturen vanwege haar bijdrage aan de coronadebatten.

Lezer C_M keurt deze acties af: "Hier is niet zomaar een grens over is gegaan, dit is een regelrechte aanval op de democratie. De opmerkingen van Van Meijeren over hoe 'enorm trots' hij is op FVD-aanhangers die een Volt-Kamerlid bedreigen, horen daar ook bij. Er is hier gewoon geen excuus voor."

"We zijn inmiddels aanbeland op een punt waar FVD een ronduit extremistische partij is geworden. Er zijn op de weg hiernaartoe genoeg waarschuwingstekens geweest, niet in de laatste plaats de rel over intern antisemitisme waardoor de halve partij vertrokken is."

Openhartige Amalia

Afgelopen dinsdag verscheen het boek Amalia, dat Claudia de Breij heeft geschreven. De prinses geeft in het boek een inkijkje in haar leven. Zij vertelt niet alleen over haar toekomstige functie, maar ook over haar hobby's, inkomen, studie en geloof.

Op NUjij waren de lezers verrast door de openhartigheid van de prinses. Zo vertelt ze bijvoorbeeld dat ze weleens naar een therapeut gaat. Dit leidt tot een stortvloed aan positieve reacties over de toekomstige koningin.



Ook van lezer VerderKijken is trots: "Deze jonge vrouw is zo gegroeid in haar leven: van tiener naar eigenlijk al een volwassen vrouw, gezien de manier waarop ze openlijk en eerlijk spreekt over haar leven. Ik denk dat zij een uitstekende koningin gaat worden en ze komt ook uit een liefdevolle familie."

"Ik zit momenteel in Madrid voor werk en als je ziet hoe de monarchie hier totaal buiten de werkelijkheid staat van de miljoenen werkelozen en het Spaanse volk in algemene zin (ik las bijvoorbeeld dat een Nederlandse toerist een foto van kroonprinses Leonor wilde maken en dat z'n telefoon direct door de bewaking op de grond werd gegooid) dan mogen wij - zeker met deze geweldige vrouw - toch maar trots zijn."

Moedige Lale Gül

De NS Publieksprijs ging dit jaar naar Lale Gül voor haar boek Ik ga leven. Daarin schrijft ze over haar jeugd in een conservatief moslimgezin.

De reacties op NUjij waren overwegend positief. Vooral het taboe dat Gül met dit boek doorbreekt, wordt goed ontvangen.

Lezer Sjeela legt uit waarom zij op de prijswinnaar heeft gestemd: "Ik heb het boek nog niet gelezen, maar ze heeft wel mijn stem gekregen voor de moed een eigen weg in te slaan in het leven, wat bij haar strenge culturele en religieuze achtergrond betekent dat ze moest breken met veel familie en vrienden. Helemaal alleen opnieuw beginnen. Niet makkelijk als jonge vrouw op zoek naar haar eigen identiteit. Haar pen zal nog wel een ontwikkeling richting volwassenheid doormaken. Stimulering met een leuke aanmoedigingsprijs past daar mooi bij. En Johan Derksen (ook genomineerd, red.) zei ook: stem maar op haar. Dus dat heb ik gedaan en velen met mij."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.