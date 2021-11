Er liggen nu meer mensen in het ziekenhuis dan vorig jaar (en de trend is stijgend, terwijl er vorig jaar tot begin december juist steeds minder mensen in het ziekenhuis lagen). Hoe kan dat, nu 85 procent van de volwassenen gevaccineerd is en vorig jaar niemand? Je zou dan toch logischerwijze verwachten dat er ten opzichte van een jaar geleden veel minder mensen in het ziekenhuis terechtkomen? Is de huidige variant dan veel besmettelijker dan de overheersende variant van een jaar geleden?



"We liggen onder de piek dan vorig jaar. Het is niet moeilijk uit te leggen: we hebben een periode gehad waarin we nauwelijks maatregelen hadden. De besmettelijkere deltavariant kon toch meer zijn gang gaan. Als je nagaat dat in het ziekenhuis 50 procent gevaccineerd is en 50 procent ongevaccineerd, toont dat aan dat het vaccin werkt. Voor iedere gevaccineerde die nu in het ziekenhuis ligt, liggen er twintig mensen minder ten opzichte van vorig jaar."