Mensen hebben behoefte aan perspectief. Klopt het dat de grootste problemen in ons land over zijn zodra iedereen gevaccineerd is of genezen is van een coronabesmetting? En zo ja, op welke termijn ziet u dat gebeuren?



"Als iedereen immuniteit heeft - dat kun je krijgen door een infectie of vaccinatie - dan verwacht je dat de grootste problemen voorbij zijn. Dan lopen de ziekenhuizen niet meer vol en raakt de ic niet overbelast."



"In Portugal speelt corona bijna geen rol meer vanwege de hoge vaccinatiegraad. In Nederland zitten we rond de 85 procent. We krijgen nog een piek verwachten we deze winter, daarna verwacht ik dat de problemen afnemen. COVID-19 blijft in meer of mindere mate aanwezig en zal net als de griep altijd aanwezig blijven. De vraag is met welke intensiteit."