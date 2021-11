Is een boosterinjectie hetzelfde als een derde coronaprik? En waarom heb je die eigenlijk nodig? Zit jij ook met dergelijke vragen over de boosterprik? Stel ze dan op ons reactieplatform NUjij. Wij zullen de beste en meestgestelde vragen beantwoorden in een artikel.

Tachtigplussers kunnen vanaf december een boosterprik tegen COVID-19 halen, maar het is niet ondenkbaar dat ook jongere mensen die op termijn kunnen krijgen. Het ziekenhuispersoneel is in ieder geval vanaf volgende week al aan de beurt. Wat wil jij er nog over weten?