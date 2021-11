In ons maandelijkse spreekuur met de NUjij-redactie zat redacteur JD_V donderdag een uur lang klaar om al jullie vragen over het reactieplatform NUjij te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Thunderbolt: Ik lees vaak reacties van mensen die NU.nl ervan betichten vooral links georiënteerd te zijn. Hoe kijken jullie daar zelf tegen aan?

"Dat vind ik ook vaak wat aparte reacties. Als we een wat rechtsere reactie - om wat voor reden dan ook - niet plaatsen, zijn we ineens links. Andersom horen we ook vaak dat we rechts zijn als er eens een wat linksere reactie niet door komt. Wat dat betreft kun je het nooit echt goed doen natuurlijk."

"NU.nl is in elk geval een neutraal medium dat voornamelijk in een neutrale stijl en zonder politieke kleur schrijft en onze moderatoren werken in dezelfde lijn. Onze persoonlijke meningen doen er niet toe tijdens het werk; zo laat ik ook dagelijks duizenden reacties door waar ik het totaal niet mee eens ben."

Amber_Ro: Hoe komt het dat sommige reacties gelijk te zien zijn zonder gemodereerd te worden, maar dat je ook regelmatig de melding ziet "je reactie wordt zo snel mogelijk gemodereerd", maar deze vervolgens soms niet eens geplaatst wordt?

"Welke reactie meteen geplaatst wordt en welke niet hangt deels af van willekeur. Wij krijgen zelf een deel van de reacties te zien, maar er wordt ook een deel door onze moderatierobot Maura verwerkt. Die reacties worden meteen doorgeplaatst, want een robot is snel. De reacties die op basis van een steekproef eerst langs de menselijke moderatoren moeten, zijn vaak pas iets later te zien, omdat deze handmatig behandeld moeten worden."

Soulman1971: Ik zou graag eens willen weten waarom commentaren die woorden bevatten als totalitair, dictatoriaal, censuur en dictatuur bijna nooit geplaatst worden, terwijl die in een beschaafd commentaar geplaatst zijn. Is er een automatisch filter dat dit soort woorden blokkeert of zitten daar personen achter die dit modereren?

"Dat zijn allemaal woorden die wij op een lijst hebben gezet, waardoor die reacties eerst even langs een menselijke moderator moeten. We hebben helaas gemerkt dat sommige woorden bovengemiddeld vaak voorkomen in reacties die niet onderbouwd en inhoudelijk genoeg zijn, dus bij sommige woorden ligt de lat iets hoger."

Insomnia: Waarom staat bij het ene nieuwsbericht de reactiemogelijkheid langer open dan bij een ander bericht? Of maken jullie gebruik van een maximale tijdsduur?

"In principe blijven onze artikelen 24 uur open en sluiten ze dan automatisch. Toch kiezen we er soms voor een artikel vroegtijdig te sluiten. Bijvoorbeeld als er dusdanig veel ongewenste reacties (racistisch, discriminerend, etc.) op komen, dat het waarborgen van de kwaliteit onder onze andere artikelen onmogelijk wordt."

"Ook doen we het weleens als het erg druk is en de wachttijden oplopen: dan kiezen we ervoor een wat ouder artikel dat niet meer op de voorpagina staat (of heel laag staat) te sluiten als dat artikel al meer dan duizend reacties heeft. Tegen die tijd is meestal het meeste wel gezegd."

Vargatron: Waarom blijft hier desinformatie wel staan, maar wordt kritiek op die desinformatie vaak verwijderd? Kortom: waarom vinden we hier zoveel meer antivaxberichten, terwijl dit maatschappelijk een minuscule groep is? Vinden jullie dat jullie hier zelf een hand in hebben gehad?

"Desinformatie is inderdaad een probleem op NUjij. De meeste misleidende reacties worden gefilterd nog voordat ze te zien zijn (door de moderatie en onze AI), maar helaas glipt er altijd wel iets langs ons heen, doordat ons algoritme natuurlijk niet feilloos is."

"Vaak zien we dat de originele misleidende reactie door onze AI wordt doorgelaten, omdat er op subtiele wijze desinformatie in staat. In de reactie daarop worden vaak explicietere woorden gebruikt, waarvan onze AI weet dat ze vaak worden gebruikt door verspreiders van desinformatie. Hierdoor gaat het helaas weleens mis en wordt de verkeerde reactie verwijderd."

"We snappen dat dit erg kwalijk is en dat wij een grote rol spelen in de bestrijding van desinformatie. Wij zijn echter actief bezig met het tweaken van de AI, waardoor dit hopelijk steeds minder gebeurt. De beste manier om hiermee te helpen, is dan ook om de verspreiders van desinformatie te rapporteren. Dan krijgen wij deze personen in een handig apart schermpje te zien en weet je zeker dat er een mens naar kijkt en er iets mee doet."

