Coronapas en mondkapjes op meer plekken verplicht

Het demissionaire kabinet heeft besloten het gebruik van de coronapas uit te breiden en de mondkapjesplicht op meer locaties in te voeren. De meningen over dit nieuws waren sterk verdeeld en er ontstonden flink wat discussies over het nut van deze maatregelen. Volgens lezer Jex_Phoenix is het van groot belang dat verdeeldheid niet de overhand krijgt.

"Uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje en zijn we allemaal onlosmakelijk verbonden met elkaar. Hoe vreemd het misschien ook klinkt, we hebben elkaars steun en medewerking nodig. En daarin bepalen we telkens weer of we een positieve bijdrage leveren en een onderdeel van de oplossing zijn, of een negatieve bijdrage leveren en een onderdeel van het probleem blijven."

"Meewerken aan vaccinatie, een coronapas, een beetje afstand van elkaar houden, een mondkapje dragen op bepaalde plekken en zo veel mogelijk thuis werken is toch echt beter dan de situatie de komende maanden verder laten escaleren waardoor zowat niemand meer terecht kan in een ziekenhuis."

"Veel mensen die op wachtlijsten stonden voor operaties zouden dan de dupe worden van ons gebrek aan medemenselijkheid en inlevingsvermogen en het egocentrische gedrag waar we ons eigen belang laten prevaleren boven het belang van het grotere geheel. We moeten dit samen nu eenmaal tijdelijk doen voor elkaar! Met respect voor elkaars keuze."

Nederland op de klimaattop

In de Schotse stad Glasgow begon deze week de VN-klimaattop. Daar werd bekend dat Nederland zich niet aansluit bij de kopgroep van landen die met buitenlandse investeringen in kolen, olie en gas gaan stoppen.

De kritiek op deze keus zwelt aan. D66 en GroenLinks roepen het kabinet op zich alsnog bij de kopgroep aan te sluiten. "Onze premier roept in Glasgow dat er 'actie, actie, actie' nodig is. Maar mooie woorden zijn niets waard zonder daden", zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver tegen NU.nl.

Op NUjij delen veel mensen deze mening. Tim_Schols verwoordt het als volgt:

"Onbegrijpelijk en volledig blind voor wat leeft in de samenleving. In de westerse wereld zijn er vrijwel geen landen die harder geraakt zullen worden door de opwarming van de aarde en de daarbij behorende stijging van de zeespiegel als Nederland. Om dan niet vooraan te staan bij het nemen van maatregelen is niet uit te leggen en maakt je als regering tot een ontkenner. Als er voor Nederland immers geen urgentie is, dan is er niet zo veel aan de hand, toch?"

"Ik hoor ook veel loze uitspraken zoals het mee willen doen met 'kopgroepen', maar er wordt geen daad bij het woord gevoegd. Er is in de laatste acht maanden veel gebeurd, veel vertrouwen verloren door sommige partijen en politici. Ik heb geen vertrouwen dat de huidige onderhandelingen tot een daadkrachtige regering zullen leiden, en zou liever zien dat de kiezer opnieuw mag oordelen over wie er aan de tafel zouden moeten zitten."

Onderwijs in de knel

Basisscholen hadden al moeite met het vinden van invallers voor zieke leerkrachten, maar door het geld dat alle scholen krijgen om corona-achterstanden in te lopen, is dat dit jaar nog lastiger.

Veel van de leraren die normaal gesproken bij verschillende scholen als invaller werkten, zitten nu met het extra geld vast op één school. Basisschoolleerlingen dreigen daarom komende winter vaker niet naar school te kunnen.

Lezer KvdH2 vertelt hoe het er in de praktijk aan toegaat:

"De stichting waar ik werk (26 scholen) zit al met de handen in het haar. Er wordt serieus nagedacht over een vierdaagse schoolweek. Nu worden klassen ook al soms naar huis gestuurd. Want er zijn niet alleen geen invallers, maar ook nog veel vacatures voor vaste mensen."

"Op mijn school heeft elke klas nu elke dag een leerkracht, maar vanaf januari niet meer. Dan moet er een instroomgroep gaan starten, maar daar is niemand voor te vinden. En dat is nog een klein probleem, als je kijkt naar andere scholen, die nu al diverse vaste leerkrachten tekortkomen. Dus het probleem is op veel plekken al groter dan alleen de invallers."

