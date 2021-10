Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Debat mentale gezondheid

Donderdag stond het maatschappelijke thema mentale gezondheid centraal op NU.nl. Zo werd onder meer de invloed van sociale media besproken. Lezer Maarten_Keijzer geeft voorlichting op scholen en vindt dat kinderen beter moeten worden opgevoed met sociale media.

"Sociale media is een onderdeel van onze samenleving, maar het is wel belangrijk dat kinderen hierin opgevoed worden. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de school, maar in grote(re) mate ook van de ouders. De ouders bepalen of een kind wel of niet het internet op kan gaan, de ouders maken de keuze om een kind van tien een iPhone 13 te geven etc."

"Tijdens het avondeten zou je ook samen de dag kunnen evalueren - ruimte voor de kinderen om hun verhaal te delen, in plaats van online. Maak keuzes zoals wel of geen smartphone meenemen als ze naar bed gaan. Om 0.30 uur een whatsappje ontvangen past niet bij een tienjarige."

Naast over sociale media werd er ook gediscussieerd over mentalegezondheidsdagen. Op NUjij lijkt het merendeel daar voorstander van, maar over de invulling daarvan was niet iedereen het eens. Lezer Screenname stelt signaleringscursussen voor.

"Ik denk dat er algemeen gezien wat vrije dagen moeten komen om met situaties om te gaan die je van tevoren niet zag aankomen. Ik meld mij nooit ziek omdat ik zelfs met koorts op bed kan liggen met de laptop. Maar bij werkdruk of stress vanwege privésituaties doe je dat niet zo snel. Ik denk dat in combinatie met een aantal dagen vrij en signaleringscursussen voor managers dit probleem kan worden opgelost."

"Dat is mij twee keer overkomen. Eén keer kreeg ik op het werk een telefoontje dat mijn moeder met spoed was opgenomen in het ziekenhuis en een manager overhoorde dat en stuurde mij direct naar huis. Ik denk dat dit goed en belangrijk is, zodat je werknemers tijd gunt om wat tegenslagen te verwerken."

Koeman ontslagen

Ronald Koeman is woensdag ontslagen als trainer van FC Barcelona. Het bestuur zette de 58-jarige coach aan de kant na een nieuwe nederlaag tegen Rayo Vallecano.

Op NUjij zag men het ontslag al aankomen, vanwege de slechte resultaten. De lezers hebben echter niet het idee dat de slechte resultaten te wijten zijn aan Koeman, maar meer aan het vertrek van sterspeler Lionel Messi. Lezer RonDoe deelt deze mening:

"Ik vind het jammer voor Ronald Koeman, want hij had zo veel meer verdiend (qua waardering). Daarnaast is het jammer voor het Nederlandse voetbal an sich. Een succesvolle Nederlandse coach bij FC Barcelona is toch een soort visitekaartje voor het hele Nederlandse voetbal."

"Nu vraag ik mij wel af of nu helemaal niemand bij FC Barcelona eens in de spiegel kijkt en dan denkt: We hadden gelukkig Messi, die nagenoeg altijd kon maskeren dat we geen samenspelend team hebben. We hebben goede individuele spelers, maar geen team dat voor elkaar door het vuur gaat. Verder hebben we door het maar laten oplopen van de schuldenlast jaren ver boven onze stand geleefd."

"Dit Barcelona is al lang niet meer het Barcelona uit de gloriejaren. Mindere clubs snappen steeds beter hoe je tegen Barça moet spelen: compact verdedigen, hopen op een countergoal en bidden om een beetje geluk. En een niet-realistische voorzitter helpt ook niet erg."

Profvoetballer Joshua Cavallo komt uit de kast

De Australische profvoetballer Joshua Cavallo heeft bekendgemaakt homoseksueel te zijn. Dat is een zeldzaamheid, want er heerst nog altijd een taboe op homoseksualiteit in het profvoetbal en andere sporten. Veel mensen op NUjij reageerden positief op dit nieuws. Zo ook lezer Kevin_P11991, die als tiener graag een rolmodel als Cavallo had gehad.

"Het is fijn dat men tegenwoordig meer mensen uit een 'mannenwereld' uit de kast ziet komen. Ik heb mij als tiener nooit op mijn gemak gevoeld als homo. Voornamelijk omdat elke show met homo's alleen het stereotype laat zien. Als je niet houdt van kledingtrends of dragqueens heb je als homo een groot probleem om een rolmodel te vinden in de media."

"Wat ik hier zie in dit artikel maken meerdere niet-stereotype homo's vaker mee, onder wie ikzelf. Pas toen ik mijzelf had bewezen als vakbekwame stroom- en gasmonteur voor de netbeheerders durfde ik mijn geaardheid te uiten. Je mag pas jezelf zijn als je jezelf bewezen hebt in een vak dat niet valt onder het stereotype homo."

"Ik ben van mening dat het stereotype dat bij homo's hoort behoorlijk veel schade aanricht, en ik hoop dat meer topsporters uit de kast komen om dit stereotype te breken."

