In ons maandelijkse online spreekuur met de hoofdredactie van NU.nl zat hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman een uur lang klaar om al jullie vragen over ons beleid en onze journalistieke afwegingen te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Hmm_Idk: Hoe vaak komt het voor dat er een rectificatie nodig is? En hebben jullie weleens een artikel gepubliceerd waar jullie niet achter stonden?

"Echt grote rectificaties komen eigenlijk niet zo vaak voor. Wel maken we fouten, die we in onze artikelen herstellen. Ik denk dat dit een paar keer per week is."

"Het komt voor dat we iets publiceerden waar we niet achter staan. In dat geval halen we een artikel nooit offline, omdat je dan via Google de kop nog steeds ziet. Als je dan klikt, heb ik liever dat we je uitleg geven: hier stond een stuk waar we niet achter stonden, maar dat is weg."

"Het ergste dat ik me kan herinneren, is dat we een bericht hebben geschreven over het overlijden van de vader van Máxima, terwijl dat toen nog niet zo was."

"Dit nieuws kwam via een - doorgaans - betrouwbare bron. Zeg maar de Volkskrant van Argentinië. Meerdere (internationale) media namen dat over. Maar dat bleek dus heel slordig. Ik heb me daar jaren later overigens nog voor verontschuldigd bij koning Willem-Alexander."

Tim_Vink_fcecda: Ik ben benieuwd hoe jullie omgaan met de verharding tegenover het nieuws en journalisten zelf.

"Het is helaas zo dat journalisten steeds vaker te maken krijgen met geweld. Ook digitaal. Dat overkomt onze mensen ook. Wij maken er altijd melding van bij PersVeilig.nl en staan ook in direct contact met de politie. Daarnaast praat ik met onze journalisten die hiermee te maken hebben en bieden we trainingen aan."

"Ook spreek ik me uit over deze trend. Dat doe ik niet alleen als lid van het bestuur van het Genootschap van Hoofdredacteuren, maar ook op NU.nl, zoals in dit blog.

AnoTi: Waarom doen jullie je best om het nieuws te duiden? Zorgt dat niet automatisch voor een bias? Een vooringenomenheid die doorschemert in de tekst die wordt toegevoegd om het nieuws op een verhalende manier te vertellen? Is het niet beter om alleen de feiten op te schrijven?

"Duiding bij berichten zorgt in mijn ogen voor meer begrip. Maar uiteraard altijd op basis van de feiten. NU.nl wil niet alleen vertellen wat er gebeurt in de wereld, maar ook waarom. Zodat je het beter snapt."

"Voor mij staat duiding juist niet voor het geven van een mening, maar voor het bieden van een bredere context met meer diepgang en achtergronden. Juist zodat jij op die manier inderdaad zelf kunt bepalen wat je ergens van vindt."

Lanc: Waarom worden er bijvoorbeeld over BN'ers artikelen geplaatst die eigenlijk in de roddelbladen horen, zoals nieuws over de familie Hazes of een influencer die is bevallen van een baby? Ik vind dit persoonlijk niet bij NU.nl passen.

"Die kritiek hoor ik vaker, maar aan de andere kant zien we ook dat er veel mensen zijn die deze stukken wel waarderen. We bereiken elke dag miljoenen mensen met verschillende interesses, die we zoveel mogelijk willen bedienen."

"Natuurlijk brengen we in de eerste plaats het belangrijkste nieuws in binnen- en buitenland, maar daarnaast maken we ook video's en stukken over onder andere entertainment, tech en sport. Daarmee schetsen we volgens mij een completer beeld van wat er gebeurt in de wereld."

"Wel zijn onze stukken altijd gemaakt op basis van feiten. Wat dat betreft schrijven we niet anders over politiek dan over BN'ers."

EmirTahi: Ik zie heel veel publiciteit over problemen. Negen van de tien nieuwsberichten gaan over wat niet goed is of wat voor ergs er speelt. Hoe komt dit? Is er in de wereld ook leuk of goed nieuws?

"Het klopt dat veel nieuws gaat over dingen die niet goed gaan. Ik denk dat dat komt doordat nieuws doorgaans iets is dat afwijkt van het normale. Dat miljoenen mensen dagelijks zonder kleerscheuren op hun werk komen, is geen nieuws. Een grote botsing op een snelweg is dat wel."

"Aan de andere kant zien journalisten het als hun taak om misstanden aan de kaak te stellen. Dat zijn per definitie dingen die niet goed gaan dus. Eerlijk is eerlijk: daardoor hebben we soms te weinig oog voor dingen die wel goed gaan. We zijn ons daar bewust van, maar hou ons zeker scherp!"

"We plaatsen zeker ook wel goed nieuws. Om daar meer aandacht aan te geven, brengen we elke zaterdagochtend een overzicht met al het goede nieuws. Dat vind je hier."

Jeroen_Zelf: Wat doen jullie precies om ervoor te zorgen dat nieuwsartikelen objectief blijven? Iedereen heeft natuurlijk een politieke voorkeur of standpunten over bepaalde onderwerpen. Hoe waken jullie ervoor dat persoonlijke opvattingen niet door nieuwsartikelen afgespiegeld worden?

"NU.nl is neutraal en heeft geen mening. Wij hebben objectiviteit hoog in het vaandel."

"Maar wat je zegt klopt ook: journalisten zijn net zo goed mensen met eigen opvattingen. Persoonlijke verwondering kan ook een goed startpunt zijn voor een verhaal, maar we waken ervoor om de eigen mening van redacteuren door te laten klinken."

"Dat doen we door kritisch te blijven op elkaars werk en een open cultuur te houden op de redactie - waardoor iedereen ook alles durft te zeggen - en te blijven benadrukken dat 'feitelijk' onze belangrijkste kernwaarde is."

