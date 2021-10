Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Scholen willen meer tijd om coronageld te besteden

Scholen krijgen dit en volgend schooljaar geld om leerachterstanden die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan weg te werken. Veel scholen willen meer tijd om dit geld uit te geven, maar het ministerie van Onderwijs is daar niet happig op. Volgens lezer T_van_Izeke, die als pedagoog nauw betrokken is bij het inhaalprogramma IOP, zal een zak geld echter niet volstaan.

"Ik ben bij mijn werkgever verantwoordelijk voor het programma IOP, de voorloper op NPO. Inmiddels heeft het er de schijn van om zo snel mogelijk de cijfers weer op de rit te hebben."

"Wij houden dadelijk geld over. Enerzijds omdat van de leerling gevraagd wordt om tijdens en kort na crisistijd veel extra tijd en energie in naschoolse begeleiding te stoppen. Dat vind ik als pedagoog bedenkelijk. Je jaagt hen zo een burnout op."

"Daarnaast is er een capaciteitsprobleem, en dus een kwaliteitsprobleem. De didactici en pedagogen die willen, staan immers al voor de klas en maken hun (over)uren. Er is nauwelijks extra personeel, laat staan ervaren personeel. De druk moet van de ketel."

"De conclusie van het ministerie zal ongetwijfeld zijn dat investeringen niet nodig zijn, omdat het geld niet besteed wordt. Naar de oorzaak wordt echter niet gekeken: het beroep moet behapbaarder en aantrekkelijker worden voor nieuwe docenten. En zo'n verandering gaat niet met vaart en een niet-duurzame investering."

Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker kan beter

Bij de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker zouden vrouwen ook een zelfafnameset moeten krijgen, adviseerde de Gezondheidsraad dinsdag. Zo wordt de drempel om mee te doen aan het onderzoek lager, denkt de raad.

Op NUjij barstte de discussie los. Veel NUjij'ers denken dat het een goed idee is als de zelftest direct meegestuurd wordt met de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek, maar dat dit niet het enige is wat er kan gebeuren om het onderzoek te verbeteren.

Lezer Solideo heeft zelf baarmoederhalskanker gehad en denkt dat de leeftijd waarop vrouwen hun eerste uitnodiging krijgen flink omlaag moet.

"Ik kreeg in 2019 baarmoederhalskanker. Nog net voor mijn dertigste, dat is nog voor je een uitnodiging krijgt voor het bevolkingsonderzoek dus. Het zou denk ik goed zijn dat het onderzoek bij jongere vrouwen begint, bijvoorbeeld op je vijfentwintigste. Het humaan papillomavirus (HPV) doet er gemiddeld tien jaar over om te ontwikkelen tot kanker. HPV loop je op door seksueel actief te zijn en als ik eerlijk ben, denk ik dat er veel vrouwen voor hun achttiende seks gehad hebben. Dan is een onderzoek op je dertigste te laat."

"Ik snap dat het bezoekje bij de dokter niet fijn is, maar geloof me: als je te laat bent, mag je veel vaker met de benen open. Het is geen pretje. Dus bij deze een oproep aan alle vrouwen: negeer die oproep niet en maak gebruik van die test. Het bespaart je misschien veel ellende!"

Ook HendrikDH deelt in zijn reactie een interessante kijk op deze kwestie. Hij is namelijk een man, maar heeft zich wel laten vaccineren tegen HPV.

"Ik ben een man boven de veertig, maar ik heb me laten vaccineren tegen HPV. De kans op besmetting wordt na vaccinatie beduidend kleiner en daarmee verkleint ook de kans op prostaat- of teelbalkanker. Het kostte me wel veel geld."

"Voorlichting over deze prik is onder vrouwen al bijzonder matig, laat staan onder mannen. Toevallig vertelde een vriend mij erover en vind ik het het geld waard."

Hooliganisme lastig te stoppen

Na het wangedrag van enkele NEC-supporters vorige week lieten Nederlandse voetbalsupporters zich donderdag wederom van hun slechtste kant zien. Directieleden van 1. FC Union Berlin werden in een Rotterdams café aangevallen door een groep hooligans.

Op NUjij werd deze aanval flink afgekeurd en werd er gediscussieerd hoe dit geweld gestopt kan worden. En welke verantwoordelijkheid hebben de clubs hierin? Volgens Wim_10 is het aan de politie.

"Ik hoop dat de daders gevonden en berecht worden. Zijn dit Feyenoord-supporters of gewoon mensen die een gelegenheid te baat nemen om geweld te gebruiken? Of beide? Ik vind het een moeilijke discussie."

"Binnen en rond het stadion voor en na een wedstrijd heeft een club de plicht alles ordentelijk te laten verlopen, dus die kan daarop aangesproken worden. Maar dit? Daar kun je een club lastig op aanspreken, tenzij je kunt aantonen dat Feyenoord hier opdracht toe heeft gegeven. Een stadionverbod uitvaardigen? Zou het helpen? Het heeft zich buiten het stadion afgespeeld. Wellicht komen of mogen ze niet eens in het stadion."

"Ik vind dat je een club voor dit soort, zich buiten het stadion afspelende, misdaden niet verantwoordelijk kunt houden. De daders zijn verantwoordelijk, zelfs binnen het stadion overigens. Het is aan de politie en het OM om hen op te sporen en voor de rechter te brengen."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.