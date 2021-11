Wil jij weten of we een vierde golf kunnen verwachten of hoe het nu gaat met de strijd tegen het coronavirus? Of wil je iets heel anders over het coronavirus weten? Stel je vraag dan op vrijdag (19 november) vanaf 14.00 uur aan Jaap van Dissel.

Dan schuift de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM aan bij NU.nl om een uur lang al jullie vragen te beantwoorden.

Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag onder dit artikel en Van Dissel geeft op 19 november een uur lang, vanaf 14.00 uur, antwoord op de beste en meestgestelde vragen.

Het vragenuurtje begint vrijdagmiddag pas, maar je kan wel alvast je vragen inzenden. De vragen die beantwoord worden, verschijnen morgen in een liveblog. Ook dan heb je de mogelijkheid om vragen te stellen. Om het overzichtelijk te houden, publiceren we alleen vragen. Reacties hierop worden niet getoond.

Waarom Jaap van Dissel?

Jaap van Dissel is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en werkt bovendien bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) als hoofd van de afdeling Infectieziekten.

Ook is Van Dissel de voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT), dat het demissionaire kabinet adviseert over de aanpak van het coronavirus. Hij doet veel onderzoek en publiceert veel over infectieziekten zoals COVID-19. Bij het RIVM houdt hij zich bezig met de landelijke bestrijding van deze ziekten.