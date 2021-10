Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Steeds meer inflatie door hoge energieprijzen

Het leven in Nederland was in september 2,7 procent duurder dan een jaar eerder. Dit ligt vooral aan de energierekening, die aanzienlijk hoger uitviel. In de reacties ontstonden veel discussies over deze prijsstijgingen en wie hiervoor zou moeten opdraaien. Lezer T_Pal betreurt het dat er op dit vlak weinig onderling begrip lijkt te zijn en roept op tot een betere verdeling van de welvaart.

"Ik lees altijd veel verdeeldheid zodra het de portemonnee van de burger aangaat, en ik snap dat wel. De mensen die niet langs de pomp hoeven omdat ze (al) elektrisch rijden maken zich niet druk om benzineprijzen. Dat geldt uiteraard ook als je een goed geïsoleerd koophuis hebt. Dan maak je je minder zorgen over de huizenprijzen omdat je eigen huis meestijgt."

"Aan de andere kant heb je de mensen die oprecht gewoon bang worden dat ze de energierekening niet meer kunnen betalen als ze hun auto volgooien bij de pomp. Uiteindelijk heeft iedereen er baat bij als ook die mensen hun rekeningen kunnen betalen."

"De manier waarop nu het geld verdeeld wordt (en kortingen worden gegeven) maakt veel los bij mensen. Wellicht zullen we beter samen moeten komen. Hopelijk zien we dit terug in de nieuwe coalitievorming."

Pretparken vragen persoonsgegevens

Afgelopen week werd bekend dat mensen die online een ticket kopen voor een pretpark of dierentuin soms verplicht zijn meer persoonlijke gegevens af te staan dan nodig is. Een aantal parken eist bijvoorbeeld dat je je postcode of telefoonnummer afgeeft.

Veel lezers reageren boos op dit nieuws. Oma_van verwoordt het als volgt:

"Ik weiger mijn gegevens te delen. Ik verzin vaak een nummer en naam. Ik zou niet weten waarom dit soort bedrijven mijn privégegevens nodig hebben."

"Het wordt steeds gekker. We lezen bijna wekelijks dat een bedrijf laks is geweest in het beveiligen van privégegevens. Zolang bedrijven daar niet voor worden gestraft, blijf ik voorzichtig."

NUjij'er Snucky weet de gemoederen een beetje te bedaren. Snucky werkt in een pretpark en weet dat er ook goede redenen zijn om bepaalde gegevens te vragen.

"Er komen geregeld mensen die de e-tickets niet meer kunnen vinden, vanwege een lege telefoon bijvoorbeeld. Of vergeten uit te printen, je kent het wel."

"Dan kunnen we door middel van een postcode of adres en naam alsnog verifiëren of deze mensen een x-aantal tickets en/of tijdslot hebben geboekt, zodat ze alsnog toegang tot het park kunnen krijgen."

Verslaafd aan sociale media

"Een paar uur per dag zonder sociale media zou eigenlijk normaal moeten zijn", zei gedragspsycholoog Bjarne Timonen naar aanleiding van de wereldwijde storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp.

Toch werd tijdens de ruim zes uur durende storing duidelijk dat dit voor veel socialemediagebruikers niet zo normaal is. Op NUjij ontstond de discussie over het belang van deze apps in de maatschappij en de verslavende werking ervan. Gebruiker Niek_Beenen vindt de monopoliepositie van Facebook "onethisch".

"Niet alles wat we leuk vinden is 'ontwikkeld' om zo verslavend mogelijk te zijn. Voetbal is niet zo verslavend mogelijk. Je smartphone is niet ontwikkeld om zo verslavend mogelijk te zijn. Zelf medische opiaten zijn vaak niet ontwikkeld om zo verslavend mogelijk te zijn, maar als pijnstiller."

"Maar Facebook, Instagram en heel veel van die apps die uit Silicon Valley komen, zijn puur ontwikkeld om zo verslavend mogelijk te zijn. Hoe verslavender, des te groter je marktaandeel. Het is onethisch."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.