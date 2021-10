Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Een open relatie? Niet voor iedereen een optie

Will Smith en zijn vrouw Jada Pinkett Smith hebben een open huwelijk en dat werkt voor hen. Toch zegt Smith dat hij het niet iedereen zou aanraden.

Op NUjij barstte de discussie los over dit onderwerp. LWens denkt dat Smith inderdaad gelijk heeft, een open relatie is niet voor iedereen:

"Mooi dat het voor sommige mensen werkt. Ergens streef ik er nog steeds naar om het de rest van mijn leven met mijn lieve vrouw te blijven doen. Misschien hebben wij het gewoon leuk genoeg samen en heb ik enorm mazzel, misschien zit het gewoon in ons karakter. Maar stiekem ben ik wel blij met de situatie…"

Ronald74 kijkt hier heel anders naar. Hij vertelt over zijn eigen ervaringen:

"Voor mij is polyamorie een openbaring geweest voor mijn eigen begrip van zaken als trouw, liefde, verbondenheid en de echte kern van een relatie."

"Het loslaten van alle hokjes van monogamie heeft me doen beseffen dat een goede relatie gestoeld is op het wederzijds waarderen en houden van elkaar, zonder de gevoelens en acties van de ander in te moeten perken. Elke relatie is uniek en staat op zichzelf, de ene kan de andere niet vervangen."

Douwe Bob blaast tournee af

De band van Douwe Bob heeft de samenwerking met de artiest verbroken nadat hij op eigen houtje een tournee had geannuleerd uit onvrede met de coronapas. Douwe Bob is niet de enige die daarom zijn optredens afzegt: Hans Teeuwen en Jandino Asporaat gingen hem voor.

Een slechte ontwikkeling, zo bleek uit de discussie op NUjij. Lezer RmC vindt dat deze artiesten er niet goed aan doen om hun optredens te cancelen, want zij zadelen ook anderen op met problemen.

"De huidige maatregelen zijn er juist voor om de samenleving weer meer te openen en weer meer zaken mogelijk te maken. Maandenlang kon er niets, zeker niet op het culturele vlak. Je zou daarom verwachten dat men blij zou zijn met de huidige maatregelen."

"Bovendien wordt er helemaal niemand buitengesloten. Iedereen kan een QR-code krijgen. Je moet alleen COVID-19 gehad hebben, gevaccineerd zijn of een recente negatieve PCR-test hebben."

"Als je alle drie de opties niet wilt, ben je doelbewust de zaak aan het frustreren. Dat is prima, maar aanvaard dan ook de consequenties van je eigen vrije keuze in plaats van deze af te wentelen op anderen die wel hun verantwoordelijkheid nemen. Want daar gaat het om, je verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor anderen."

D66 sluit voortzetten oude coalitie niet uit

Na ruim zes maanden lijkt er eindelijk een doorbraak te zijn in de kabinetsformatie: D66 is akkoord gegaan met het eventueel voortzetten van de oude coalitie, die verder bestaat uit VVD, CDA en de ChristenUnie. Op NUjij werd zeer kritisch gereageerd op het optreden van Kaag, onder meer door Zwolse_Zelfstandige_Penvoerder.

"Het is een interessante stelling dat nieuwe verkiezingen tot (nagenoeg) dezelfde uitslag zullen leiden, met het vertrouwen in Rutte op een 'alltime low', de interne CDA-problematiek die recentelijk nog eens extreem zichtbaar werd met de casus-Keijzer en Kaag zelf die ook aardig heeft moeten inleveren op de support van de (zwevende) kiezer. Ik denk niet dat er grote verschuivingen komen, maar het is niet ondenkbaar dat de uitslag zó verschuift dat bepaalde partijen aan de onderhandelingstafel minder 'kracht' kunnen tonen."

"Waar ze wel zonder enige twijfel gelijk in heeft, is dat nieuwe verkiezingen de vorming van een nieuwe regering niet bespoedigen."

"Het is bittere noodzaak dat de zittende club vertrekt, want… demissionair. De luchtigheid waarmee de partijen om lijken te gaan met de verkiezingsuitslag én het uitblijven van resultaten in de formatie, tja... Je kan daar van alles achter zoeken, maar het is zonder meer een klap in het gezicht van Nederland/de kiezer."

