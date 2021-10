Het is vandaag 72 jaar geleden dat de Volksrepubliek China werd uitgeroepen. Sindsdien heeft het land in razend tempo een hoofdrol op het wereldtoneel bemachtigd. Heb jij vragen over China op cultureel, economisch of geopolitiek gebied? Stel ze dan hier aan Frans-Paul van der Putten, China-expert van het onderzoeksinstituut Clingendael.

Wat zijn de belangrijkste culturele verschillen tussen het Westen en China? Moeten we ons zorgen maken om het omvallen van de vastgoedreus Evergrande? En wat betekent de opkomst van China voor Europa?

Wie is Frans-Paul van der Putten?

Frans-Paul van der Putten is de coördinator van het Clingendael China Centre en houdt zich al meer dan twintig jaar bezig met het bestuderen van China.

Stel al je vragen

Het concept van het vragenuurtje is simpel: jij stelt je vraag onder dit artikel, en Frans-Paul van der Putten zal op vrijdag 1 oktober vanaf 15.00 uur een uur lang antwoord geven op de beste en meest gestelde vragen.

De vragen die beantwoord worden, zullen onder het artikel verschijnen. Om het overzichtelijk te houden, publiceren we de andere vragen niet. Reacties op antwoorden zullen alleen getoond worden als ze iets toevoegen.