Tweede Kamer is klaar met leenstelsel

De Tweede Kamer wil het leenstelsel zo snel mogelijk afschaffen en vervangen door de basisbeurs. Het demissionaire kabinet heeft hiervoor al plannen klaarliggen, maar het is aan een nieuw kabinet om dit te regelen.

Het is nog onduidelijk welke wijzigingen precies worden aangebracht en of studenten gecompenseerd zullen worden.

Lezer Henk_de_Vries_ksj vindt dat er een verkeerd beeld van een eventuele compensatie wordt geschetst.

"Alsof iedereen sinds het leenstelsel opeens gedwongen werd om een studieschuld op te bouwen. Ook voor het leenstelsel leende vrijwel iedereen bij. Ja, een deel was een gift, maar voor de meeste mensen het overgrote deel niet. Veel mensen van toen zitten nu ook nog met een schuld van soms wel 60.000 euro."

"Gaan we dan iedereen die in het leenstelsel zat wél compenseren en de mensen daarvoor níét? En wat dacht je van de mensen die geen studieschuld hebben opgebouwd, maar keihard hebben gewerkt om dat niet te hoeven doen? Die worden dus gestraft voor hun goede gedrag, want zij krijgen niets gecompenseerd voor alles wat ze hebben moeten laten in hun studententijd."

Ook 7 miljard euro is niet genoeg voor het klimaat

Volgens demissionair premier Mark Rutte zijn de extra klimaatuitgaven van bijna 7 miljard euro voor volgend jaar een "volgende noodzakelijke stap", maar is het nog lang niet genoeg. Volgens veel lezers ligt de oplossing voor de klimaatproblematiek in het beperken van de bevolkingsgroei, maar lezer Sebasti plaatst hier zijn vraagtekens bij.

"Niemand ontkent dat bevolkingsgrootte een factor is in de totale uitstoot, maar het is niet de olifant in de kamer: consumptiegedrag is het onderliggende probleem. Want wat correleert sterker met uitstoot: bevolkingsgrootte of welvaart?"

"En als het probleem is dat een gedeelte van de wereldbevolking op ons welvaartsniveau wil komen, dan is het toch een consumptieprobleem? Het probleem is dat welvaart en consumptie gekoppeld zijn aan uitstoot, precies datgene wat klimaatexperts en economen willen oplossen."

"De hoeveelheid mensen is niet het probleem. Als iedereen de uitstoot van de rijkste 1 procent zou hebben, dan zouden we ook met slechts 1 miljard of zelfs slechts 100 miljoen mensen een groot probleem hebben."

Ontslag voor Keijzer

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) is zaterdag door het demissionaire kabinet ontslagen vanwege haar uitspraken over de coronapas. Keijzer zei in een interview in De Telegraaf dat ze het "steeds moeilijker uit te leggen" vindt dat mensen met de pas moeten laten zien dat ze gevaccineerd, hersteld of getest zijn om toegang tot een café of restaurant te krijgen.

Op NUjij zijn de meningen hierover sterk verdeeld. KingPacal is het sterk oneens met het ontslag van Keijzer:

"Ik ben niet tegen coronamaatregelen, maar iemand per direct ontslaan na het uiten van kritiek, riekt naar dictatoriaal gedrag en kan alleen worden uitgelegd als een zwaktebod."

Lezer Informatiebron legt uit waarom dit in een democratie juist wel de juiste beslissing is:

"Stel dat het kabinet had gezegd dat alles open mocht en Mona had gezegd dat alles dicht moest, was ze er ook uit gevlogen. Het homogeniteitbeginsel is een belangrijk onderdeel van onze rechtsstaat."

"Ik zie veel reacties van mensen die denken dat haar de mond gesnoerd wordt. Dat is hier echter absoluut niet aan de hand. Ze heeft haar mening kunnen uiten toen het besluit genomen werd. Daarna praat je met één mond. Waarom? Nou, stel je eens voor dat ieder kabinetslid het beleid anders uitlegt. Dan weet de burger niet meer waar hij aan toe is. Dit ontslag is dus juist een belangrijke stap voor onze democratie."

