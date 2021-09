Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Lhbtiq+-jongeren vaker gepest door leerkrachten

Lhbtiq+-jongeren worden op school vaker gepest door leerkrachten en ander schoolpersoneel dan heteroseksuele jongeren. Veel lezers reageerden geschokt op dit nieuws en sommigen vroegen zich af hoe dit pesten er dan uit ziet. Lezer Eline_Breukelman, die dit soort pesterijtjes ook in de klas heeft meegemaakt, vertelt hoe dit bij haar in de klas ging

"Een klasgenoot was net begonnen aan haar transitie van man naar vrouw. Omdat ze nog niet zo ver was in de transitie leek ze nog aardig veel op een man (maar daar kan ze natuurlijk niks aan doen)."

"We moesten naamkaartjes maken en daarop schreef ze haar naam, wat dus een meisjesnaam was. De docent liep naar haar toe, ging over de tafel hangen in haar gezicht en zei: 'Dat is niet je echte naam, zeg me je echte naam.' Waarop zij zei: 'Ik ben in transitie van man naar vrouw en wil graag aangesproken worden als vrouw met deze naam'. Daarop reageerde de docent met: 'Nou oké, maar het blijft niet je echte naam'."

"Vanaf toen pikte hij haar er telkens uit en iedere keer dat ze iets fout deed kreeg ze de volle laag. Wij zijn als klas toen ook in opstand gekomen maar helaas werd er bij directie niks mee gedaan. Er gebeurt meer dan men doorheeft, helaas."

Thuiswerken knelt steeds meer bij werkgevers

De versoepeling van het thuiswerkadvies is een stap in de goede richting, vindt werkgeversvereniging AWVN. Bedrijven merken namelijk steeds vaker dat thuiswerken niet alleen voordelen maar ook nadelen heeft. Lezer Dit_denk_ik, die zelf een bedrijf heeft, herkent dit beeld.

"Met mijn bedrijf zijn we vorig jaar vanaf het begin van de maatregelen direct gaan thuiswerken. Na enkele weken zag ik echter dat het met de mentale gezondheid van enkele van mijn medewerkers hard achteruit ging. Met name een aantal singles zat in rap tempo te vereenzamen."

"We hebben toen met elkaar samen de afweging gemaakt wat we een groter risico vonden: kort ziek met corona of lang verzuim als gevolg van depressie? Aangezien we voldoende ruimte op kantoor hebben, hebben we samen besloten om het verplicht thuiswerken los te laten. Iedereen mag thuiswerken en iedereen mag op kantoor werken. Hierbij de simpele regel hanterend: voel je je niet lekker, dan blijf je sowieso thuis."

"Er ontstond vanzelf een mooie hybride vorm van werken thuis en op kantoor. Dit bevalt ons nog steeds goed en daar gaan we gewoon mee door."

Kaag stapt op, maar formeert door

Het is een week van uitersten voor D66-leider Sigrid Kaag. Ze stapte deze week op als minister van Buitenlandse Zaken na een motie van afkeuring vanwege haar rol in de evacuatie vanuit Afghanistan.

Toch gaat ze dit weekend 'gewoon' om de tafel met de VVD en het CDA om stappen te zetten in het formatieproces. Op NUjij heerst daarover een dubbel gevoel, legt Ria uit.

"Ik ben zeer benieuwd hoe het gaat uitpakken en hoe de sfeer dit weekend zal zijn. Wat een chagrijn zit daar. Met name nu bij Kaag, die donderdag moest opstappen. En of Rutte zich nou lekker zal voelen nu de twee bewindslieden zijn opgestapt terwijl hij is blijven zitten na zo'n zelfde motie, dat betwijfel ik. Het lijkt me praktisch onmogelijk om daar iets constructiefs van te bouwen. Zou dit mislukken, dan kunnen er volgens mij beter nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven."

