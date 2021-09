Dinsdag wordt het Marengo-proces hervat. Naast hoofdverdachte Ridouan T. staan ook zestien andere verdachten terecht voor betrokkenheid bij verschillende moorden, pogingen daartoe of de voorbereiding daarop. Onze rechtbankverslaggever Joris Peters zat een uur lang klaar om al jullie vragen beantwoorden over de zaak en over zijn werk.

A_Westerveen: De strafeis van het OM is meestal hoger dan de uitspraak van de rechter. Eist het OM expres altijd een wat hogere straf omdat het OM weet dat de rechter toch vrijwel altijd een lagere straf toekent?

"Dat is geen tactiek. Het Openbaar Ministerie eist een straf op basis van de overtuiging dat het gelijk heeft over alles wat het naar voren gebracht heeft. Een rechtbank kijkt daar genuanceerder naar en neemt ook het verhaal van de verdediging mee. Daar kan soms het verschil in straf in zitten."

MesScherp: In hoeverre worden de recente gebeurtenissen meegenomen in de zittingen? (Moord op Peter R. de Vries, terrorismegevaar RTL Boulevard). Er zijn veel signalen die de kant van T. op wijzen. Verwacht je dat daar nog iets van aan bod komt?

"De rechtbank zal stilstaan bij het overlijden van Peter R. de Vries, maar Ridouan T. wordt op dit moment niet vervolgd voor de moord op De Vries. Dus het zal zeker een rol spelen omdat het natuurlijk wel impact heeft op het proces, maar verder dan dat niet."

Antonius1: Loopt u zelf geen risico door over deze zaak te schrijven?

"Je kan het nooit helemaal uitsluiten, maar er is wel een verschil tussen een misdaadverslaggever en een rechtbankverslaggever. Ik doe pas verslag als iemand vastzit en misdaadverslaggevers doen meer onderzoek naar criminelen die nog vrij rondlopen."

Luneau: Kan jij je altijd vinden in de straf die de rechter oplegt of zijn er ook wel eens zaken waarbij je het niet met de rechter eens bent? Straffen Nederlandse rechters verhoudingsgewijs zwaar of licht in Nederland, vergeleken met andere landen? En klopt het dat de recidive lager ligt bij tbs dan bij celstraffen?

"Als journalist heb ik geen mening, maar als persoon kan ik wel eens denken dat een straf te zwaar of te licht is. Dat is vooral bij zaken waar veel emotie bij komt kijken. In Nederland wordt over het algemeen zwaarder gestraft dan in landen om ons heen. Dat weet niet iedereen, dus goed dat je die vraag stelt. En mensen die behandeld worden zijn vaak minder geneigd om weer in de fout te gaan, dan bij wie dat niet gebeurt."

Juanito: Waarom kan dit hele proces niet sneller worden afgehandeld? Het lijkt er nu toch beetje op dat de verdachten ruim de tijd gegund wordt om middels aanslagen op advocaten en vertrouwenspersonen getuigen behoorlijk onder druk te zetten.

"Ik ben het met je eens dat dit allemaal heel lang duurt. Dat heeft te maken met een aantal zaken. Onder andere dat er steeds meer verdenkingen bijkwamen en dus ook heel veel verdachten. Daarnaast gebeuren er altijd onverwachte dingen, waardoor dit soort rechtszaken nog langer duren en dan is er ook nog eens tekort aan ruimte. Er zijn namelijk niet veel beveiligde rechtbanken die zoveel verdachten kunnen herbergen en ondertussen zijn ook het Eris-proces en het MH17-proces begonnen."

MyTheory: Waarom wordt op tv en andere media Ridouan altijd met zijn achternaam genoemd en niet zoals hier Ridouan T.? Het valt mij op dat andere verdachten wel met alleen de eerste letter van de achternaam worden genoemd.

"De naam van Ridouan T. is door politie en justitie volledig naar buiten gebracht omdat hij lange tijd voortvluchtig was en ze naar hem op zoek waren. Wij hanteren de regel dat als iemand dan wordt aangehouden, we zijn of haar privacy respecteren. We kunnen daar wel van afwijken als degene zelf er geen probleem mee heeft als we de naam volledig noemen. Anderen zullen zeggen dat de volledige naam van Ridouan T. toch al breed bekend is en het zinloos is die nu alsnog te gaan anonimiseren."

