Na twee maanden zomerreces hervat het parlement zijn werkzaamheden. Om het nieuwe politieke jaar af te trappen zat onze politiek verslaggever Edo van der Goot maandagmiddag een uur lang klaar om al jullie vragen over politiek te beantwoorden.

Crowling: Hugo de Jonge wil de maatregelen rondom de vaccinatie- en testbewijzen niet als dwang en drang zien, terwijl het dat natuurlijk wel is. Ik zou dan graag van een journalist zien dat hij de politicus het vuur na aan de schenen legt en dieper doorvraagt. Waarom gebeurt dat zo weinig?

"Er vinden veel (korte) vraag- en antwoordsessies plaats tussen de pers en het kabinet, ook over dit onderwerp. Het officiële kabinetsstandpunt is dat er geen vaccinatieplicht is, maar je kunt je inderdaad afvragen of dit klopt gezien de eisen die inmiddels vaak aan toegang tot evenementen worden gesteld."

"Soms krijg je de tijd om door te vragen, een andere keer weer niet. Over dit specifieke onderwerp ging het bijvoorbeeld ook tijdens de laatste grote coronapersconferentie op 13 augustus. Mijn collega van RTL Nieuws vroeg daar toen wel op door."

Via Instagram vroeg een lezer: Waarom willen Mark Rutte en Wopke Hoekstra niet samenwerken met Jesse Klaver en Lilianne Ploumen?

"Dat lijkt hét probleem in deze formatie (die nog niet eens officieel is begonnen!). Rutte (VVD) en Hoekstra (CDA) willen niet met PvdA én GroenLinks samenwerken omdat die partijen niet beide nodig zijn voor een meerderheid. Dat is instabiel, vrezen zij, omdat een van de partijen dan zonder gevolgen tegen het kabinetsbeleid kan stemmen. Dat in combinatie met de inhoudelijke verschillen leidt ertoe dat ze niet met Klaver van GroenLinks én Ploumen van de PvdA willen gaan onderhandelen."

Tatanka: Wat hebben de woorden van Sigrid Kaag ("hier scheiden onze wegen") naar Mark Rutte toe nu nog te betekenen in de formatie?

"Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat de Kamer vond dat Rutte "de waarheid niet sprak" (in gewone mensentaal is dat liegen) tijdens het debat op 1 april over de gefotografeerde notulen ('Omtzigt: positie elders') en een motie van afkeuring steunde. Toen zei Kaag tegen Rutte: "Hier scheiden onze wegen."

"Hoe diep die vertrouwenscrisis toen ook leek, nu speelt dat officieel geen rol meer. Het gaat officieel niet meer over vertrouwen (of beter: over wantrouwen), maar over de wie-met-wie-vraag. Toch hangt dat debat nog steeds over de formatie, want de partijen lijken elkaar nog steeds niet helemaal te vertrouwen. Dat wilde de informateur na enig aandringen ook erkennen op de persconferentie van vorige week."

Nog een vraag van een lezer op Instagram: Wat zou een minderheidscoalitie praktisch voor ons betekenen?

"Voor ons als burgers niet veel. Het vergt veel politieke lenigheid omdat je steeds op zoek moet naar wisselende meerderheden. Eigenlijk kennen we dat al jaren, omdat de laatste kabinetten geen meerderheid hadden in de Eerste Kamer. Er moest dus steeds worden gezocht naar steun vanuit de oppositie."

"Experts zijn er niet zo huiverig voor, want het geeft de politiek ook meer flexibiliteit; er zijn meer opties. Bovendien geeft het de Kamer meer macht omdat niet alles al is dichtgetimmerd in een regeerakkoord of in coalitieoverleggen. Sommige partijen in de Kamer zien dat juist weer als voordeel."

Jan_989: Stel dat de partijen er ook niet uitkomen voor een minderheidskabinet, wat zijn dan de mogelijkheden? Zijn herverkiezingen een optie en is dat al eens eerder in Nederland voorgekomen?

"Opnieuw verkiezingen zonder dat er in de tussentijd een kabinet is geformeerd, is in de recente geschiedenis niet voorgekomen (voor zover ik heb kunnen uitzoeken niet sinds de Tweede Wereldoorlog). Het is een optie, maar het ligt niet voor de hand. Het zou echt een nederlaag zijn voor de partijen die het inhoudelijk wel met elkaar eens kunnen worden, want dat is niet het grootste probleem, concludeerde informateur Mariëtte Hamer vorige week."

"ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemde het al "gênant" als we opnieuw naar de stembus zouden moeten gaan. Achter de schermen hoor je in Den Haag dat dit ook niet aan de orde is. Eerst wordt een minderheidscoalitie onderzocht. Partijen staan daar inmiddels wel voor open."

