Huizen in Harskamp

Vanuit de politiek werd afgelopen week negatief gereageerd op de uit de hand gelopen demonstratie bij een militaire kazerne in het Gelderse Harskamp waar Afghaanse vluchtelingen worden opgevangen.

Ook op NUjij konden de demonstranten niet op steun rekenen. Lezers waren het veelal oneens met het protest, maar onder het artikel ontstond een discussie over de woningnood in Nederland en de rol van de Afghaanse vluchtelingen hierin, die op termijn ook een dak boven het hoofd moeten hebben. Lezer Sebasti legde uit waarom dit weinig met elkaar te maken heeft:

"Ik lees veel reacties van mensen die deze vluchtelingen niet willen toelaten in NL, omdat ze dan een woning nodig hebben "dat eigenlijk voor een Nederlander is." Ondanks mijn morele bezwaren is er wel een rationele verklaring:

"De huizenmarkt zit in een crisis vanwege schaarste. Het politieke effect hiervan is, volgens economist Noah Smith, een 'schaarsheid en zero-sum mentaliteit, met als gevolg etnocentrisme en vreemdelingenhaat.' Oftewel, buitenlanders worden gezien als een bedreiging voor schaarse goederen."

"Deze schaarsheid is het gevolg van de liberalisering van de woningmarkt, het stokpaardje van de VVD. Zij veroorzaakten dit probleem en geven al jaren een non-oplossing, namelijk zo min mogelijk vluchtelingen toelaten. Maar minder vluchtelingen toelaten zal de huizencrisis niet oplossen; Het zijn alleen gemakkelijke zondebokken."

"Als je boos bent om de huizenmarkt, reageer het dan niet af op vluchtelingen, maar wees boos op de daadwerkelijke politieke oorzaak van de huizencrisis."

Ziekenhuizen in de problemen door tekort aan verpleegkundigen

Diverse ziekenhuizen in Nederland worstelen met een tekort aan verpleegkundigen, wat betekent dat er minder ic-bedden onderhouden kunnen worden. Op NUjij reageerden veel lezers afkeurend, en waren veel oproepen voor hogere salarissen te lezen. Het probleem is volgens lezer Scts, wiens vrouw in het ziekenhuis werkt, echter veel groter dan alleen het salaris.

"Het is op dit moment echt gewoon schrijnend. Dat het salaris weinig stijgt is tot daar aan toe. Daar hebben wel meer sectoren last van.

"Wat de grote uitstroom vooral veroorzaakt heeft is het afpakken van vrije dagen, verlengen van de diensten, de toename van het relatieve aantal nachtdiensten, de toename van de hoeveelheid werk en verantwoordelijkheden door de uitstroom zelf, het gebrek aan tijd en geld om nieuwelingen fatsoenlijk in te werken (waardoor deze eigenlijk iets minder goed functioneren dan je zou verwachten), en zo kun je nog wel even doorgaan."

"Iedereen die verpleegkundige wordt weet dat het een zware baan is, maar verpleegkundigen die al langere tijd aan het werk zijn zien de werkdruk en het gebrek aan ontspanning en vrije tijd elk jaar structureel stijgen, terwijl daar toch weinig tegenover staat. Op een gegeven moment is natuurlijk de koek een beetje op."

Toch weer porno toegestaan op OnlyFans

OnlyFans draait het onlangs aangekondigde verbod op porno toch terug. Het bedrijf kon moeilijk samenwerkingen sluiten met banken en betalingsverwerkers, maar dat probleem is inmiddels opgelost.

Volgens enkele NUjij'ers is dat niet het enige goede nieuws voor het online platform.

"Onlyfans is veilig voor de aanbieders. Heel veel vrouwen kiezen er voor om "op te treden" op OnlyFans, omdat zij dit kunnen doen vanuit hun eigen huis. Zonder het risico van klanten, collega's of werkgevers die gekke dingen gaan doen.

"Sekswerk bestaat en het zal altijd blijven bestaan. Als die vrouwen dan toch dit soort dingen willen doen, laat ze het dan lekker veilig uit hun eigen huis doen in plaats van ergens in een stinkende tent op de wallen."

