De belangrijkste beursgraadmeter AEX blijft maar nieuwe records aantikken, onder meer doordat steeds meer mensen hun geld zijn gaan beleggen sinds de coronacrisis. Toch is de wereld van het beleggen voor veel mensen nog intimiderend. Daarom beantwoordt Pim Verlaan van Jong Beleggen, de podcast maandag een uur lang al jullie vragen.

Het vragenuurtje is nog niet begonnen, maar je kan wel alvast je vragen insturen. Vanaf 16:00 gaat het vragenuurtje van start.

Beleggen, is dat niet heel erg risicovol? Wat is het verschil tussen een aandeel en een cryptomunt? En is het niet veel te laat om nog te beginnen met beleggen? Of je nou een ervaren belegger bent of er nog niets van weet, al je vragen zijn welkom.

Wie is Pim Verlaan?

De 31-jarige Pim Verlaan is samen met Milou Brand de oprichter van Jong Beleggen, de podcast. Aan de hand van zijn eigen ervaringen en zijn openbare portfolio maakt Verlaan samen met Brand het fenomeen beleggen zo toegankelijk mogelijk, en wordt het op een laagdrempelige manier uitgelegd.

Stel al je vragen

Het concept van het vragenuurtje is simpel: jij stelt je vraag onder dit artikel, en Verlaan zit op maandag 30 augustus vanaf 16.00 uur een uur lang klaar om antwoord te geven op de beste en meestgestelde vragen.

De vragen die beantwoord worden, zullen onder het artikel verschijnen. Om het overzichtelijk te houden publiceren we de andere vragen niet. Reacties op antwoorden zullen alleen getoond worden als ze iets toevoegen.

Disclaimer: dit vragenuurtje is voornamelijk bedoeld voor vragen over (beginnen met) beleggen. Pim Verlaan zal geen financieel advies geven. De antwoorden die hij geeft, zijn puur berust op zijn eigen mening.