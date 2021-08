Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Ondergedoken in Afghanistan

Dewaa, een zestienjarig Nederlands meisje met Afghaanse afkomst, houdt een dagboek bij voor NU.nl. Ze reisde deze zomer naar Afghanistan om haar opa te begraven, maar zit nu ondergedoken in Kaboel vanwege de machtsovername van de Taliban.

Lezers reageerden geschokt op de situatie waarin Dewaa zich verkeert, maar er werden ook vraagtekens geplaatst bij de reis die ze maakte. De Taliban waren namelijk al bezig met een opmars.

Volgens lezer WasTheretoo kan daar niet over geoordeeld worden. "Allereerst wil ik zeggen dat het goed is om te horen dat het naar omstandigheden goed gaat met haar en haar dierbaren. Het is voor velen hier makkelijk oordelen hoe, waarom en wat er allemaal goed en fout is."

"Ik denk dat dat eigenlijk in het niet valt als je angst hebt voor je eigen leven en niet weet of je kan wegkomen uit die situatie. Niemand heeft er wat aan om een moraliserende zedenpreek richting een zestienjarige te doen. Ik snap wel dat ze naar haar doodzieke opa is gegaan, die ze anders wellicht niet meer had kunnen zien. Of het slim is/was? Beide antwoorden helpen niet. Laten we haar en haar familie veel sterkte wensen en hopen dat ze allen gezond blijven en terugkeren."

Verplichte vaccinatie voor Belgisch zorgpersoneel

België gaat zorgpersoneel verplichten zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Premier Alexander De Croo wijst op de gezondheid van patiënten in ziekenhuizen en bewoners van woonzorgcentra, die volgens hem recht hebben op maximale bescherming.

Verpleegkundige SvW reageerde op het nieuws. Ze is zelf gevaccineerd, maar vraagt zich af of het Belgische idee wel wenselijk is.

"Ik ben er trots op dat ik het voorrecht kreeg om bij een van de eerste groepen gevaccineerden te horen. Ik geef om mijn cliënten en heb er zo veel moeten afgeven dat ik elke kans aangreep om hen en mijzelf te beschermen."

"Maar er waren ook collega's met evenveel hart voor de cliënten en het vak die er desondanks voor kozen om niet gevaccineerd te worden. Dat is in Nederland gelukkig nog steeds hun goed recht. Ik denk dat een verplichting - zelfs als het alleen voor onze beroepsgroep zou gelden - veel te ver voert."

"Nog los van het recht op lichamelijke integriteit zie ik ook een hoop meer praktische bezwaren. Het tekort aan goede zorgverleners is nu al zo groot. Zeker in de vakantie is het tekort aan personeel nét niet onoverkomelijk. Wat zou het voor de kwaliteit van zorg betekenen als je alle collega's die niet gevaccineerd zijn buitenspel zet? Ik zie het dan bijzonder somber in. De zorg is al zwaar genoeg, dat moet je niet verergeren met verplichtingen, maar verbeteren met goede bescherming."

Wachten op de 'wonderaccu'

Hoewel elektrische auto's in de afgelopen tien jaar ontzettend verbeterd zijn, kijken veel consumenten nog altijd de kat uit de boom. Zij willen bijvoorbeeld (nog) kortere laadtijden en meer zekerheid over de levensduur van het accupakket.

Dit beeld werd ook op NUjij geconstateerd. Hoewel een aantal gebruikers positieve ervaringen met hun elektrische auto deelden, verklaarde lezer Piet_Gelijk waarom nog niet iedereen elektrisch rijdt.

"De consumenten kijken niet alleen de kat uit de boom vanwege de accuproblematiek. Het feit dat elektrische auto's nu - net als dat in de toekomst met nieuwere generaties accu's het geval zal zijn - naar verhouding veel meer kosten bij aanschaf, is minstens zo belangrijk en interessant."

"Vandaag de dag kun je een redelijke, gebruikte auto krijgen voor 10.000 euro, maar met datzelfde bedrag begin je niets als je een elektrisch aangedreven familieauto wilt. Ook met andere accu's zal dat voorlopig niet anders worden."

"Het bezit van een elektrische auto zou best eens een teken van je persoonlijke welvaart kunnen worden. De elektrische auto gaat op sociaal-economisch vlak voor nieuwe scheidslijnen zorgen, ze zijn voor de massa gewoon te duur op dit moment. Kijk eens wat een e-up! kost."

