Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Klimaatverandering is niet meer te negeren

Het VN-klimaatpanel IPCC heeft maandag een langverwacht rapport vol waarschuwingen over het klimaat gepubliceerd. Door de uitstoot van broeikasgassen gaan we een toekomst vol hittegolven, droogte en extreme neerslag tegemoet. Lezer Sebasti maakt zich zorgen om deze ontwikkelingen en vindt dat de tijd van ontkennen nu toch wel echt voorbij is.

"Het is onbegrijpelijk om nog steeds te zien hoeveel er wordt ontkend in allerlei varianten: er is niks aan de hand, we hebben al zoveel gedaan (?), andere landen moeten eerst iets doen, er moeten minder mensen komen en de rest heeft geen zin. Het is creatief wat we weten te bedenken om maar passief te blijven. Feit is: iedereen treft blaam en moet zijn steentje bijdragen om het tij te keren."

"Noord-Amerika en de EU moeten hun verantwoordelijkheid voor hun historische emissies erkennen. Wij aten het grootste deel van het koolstofbudget op en ontwikkelden ons op een manier die nu verboden is voor miljarden mensen ter wereld. In ruil voor dit geluk hebben we de plicht om de opkomende economieën te helpen bij hun verduurzaming en klimaatadaptatie."

"Uiteindelijk leiden alle klimaatgesprekken over wie verantwoordelijk is naar dezelfde conclusie: de enige hoop om catastrofale gevolgen te voorkomen is dat vrijwel elk land zo snel mogelijk duurzaam wordt, ongeacht zijn geschiedenis of rivaliteit."

Hoffman breekt lans voor thuis bevallen

Jennifer Hoffman deelde deze week haar ervaring met thuisbevallingen. "Niet omdat ik vind dat iedereen dat moet doen, maar ik denk wel dat we er bang voor zijn gemaakt", schreef Hoffman op Instagram.

Op NUjij stroomden de ervaringen van ouders met zowel thuis- als ziekenhuisbevallingen binnen. Lezer Vangogh is het helemaal eens met Hoffman.

"Hoe goed de medische verzorging in een ziekenhuis ook mag zijn, onze kinderen werden heerlijk intiem thuis geboren. In beide gevallen lagen we ruim een uur later heerlijk met de buren te borrelen."

"Natuurlijk besef ik dat dit niet altijd zal kunnen. Maar als je de mogelijkheid en de toestemming van de arts hebt, kies dan voor de geborgenheid en de intimiteit van thuis."

NUjij'er Beachlife denkt hier anders over.

"Thuis bevallen lijkt me prachtig. Toch ben ik blij dat wij voor het ziekenhuis hebben gekozen. Door zeer onverwachte complicaties had het compleet fout kunnen aflopen. Wellicht ook iets om over na te denken."

Messi schudt voetbalwereld op

Het zal wellicht even wennen zijn: na 21 jaar draagt Lionel Messi niet meer het shirt van FC Barcelona, maar dat van Paris Saint-Germain. Tijdens een emotionele persconferentie werd bekend dat de sterspeler niet meer voor 'Barça' in actie kon komen.

De perikelen rond Messi en Barcelona en de overstap naar PSG maakten veel los in de voetbalwereld. Waarom kon Messi niet blijven? En bestaat clubliefde nog wel? Op NUjij werd flink gediscussieerd over deze transfer, onder andere door Mezz2408.

"Doodzonde dat de beste speler van deze generatie niet meer mag voetballen bij (mijns inziens) de mooiste club ter wereld. Natuurlijk kun je focussen op geld, salaris etc. Maar feit blijft dat de liefde voor 'Barça' bij Messi en vele andere wereldsterren voor hem diep in het hart zit."

"Ik heb één keer het genoegen gehad een wedstrijd mee te maken in Camp Nou met Messi en Ibrahimovic in 2010 tegen het AC Milan van Ronaldinho. Die sfeer tussen de 'socios', geweldig."

"Ik heb stellig de indruk dat als Messi kon blijven, hij dat misschien nog gedaan had ook. Maar helaas, de regels verbieden dat. Dat de bedragen die tegenwoordig worden betaald volledig buiten proportie zijn, is een ander verhaal."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.