De Taliban zijn bezig aan een opmars in Afghanistan. Sinds de VS en andere NAVO-landen zich begonnen terug te trekken, lijkt de groep sterker dan ooit. De extremisten slaagden er de afgelopen week in tien Afghaanse districtshoofdsteden te veroveren.

De Amerikaanse president Joe Biden is van mening dat het tijd is voor de Afghanen om "zelf hun toekomst te bepalen", maar hoe zal die toekomst eruit zien?

